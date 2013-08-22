حشرة بق الكوك هلاوس تعاطى الكوكايين

تقول إيمان أحمد إبراهيم الباحثة فى مجال العلاج النفسى التعبيرى التدعيمى، حيث يعد العلاج التعبيرى التدعيمى من أهم العلاجات النفسية، ويجمع هذا الطراز العلاجى بين نوعين علاجيين، هما العلاج التعبيرى بفنياته المثمرة، والعلاج التدعيمى بفنياته العديدة، ولهذا دمجت الدراسة الحالية بين النوعين لمزيد من الاستفادة.

أولاً العلاج النفسى التعبيرى

> تقوم العلاجات التعبيرية بتشجيع المرضى على التعبير عن أنفسهم انفعاليًا ونفسيًا، حيث يتم اكتشاف القوى الداخلية للمريض، والتى تساعده على التعامل مع خبراته السابقة، وكذلك التأقلم مع المواقف الحالية بطرق أكثر نفعًا.

وتابعت يندرج تحت فئة العلاجات التعبيرية عدة أنواع مثل:

> - العلاج بالرسم

> - العلاج بالموسيقى

> - العلاج المسرحى أو الدرامى

> - العلاج بالرقص أو الحركة

> - العلاج بالشعر

> - العلاج باللعب

> - العلاج باللعب بالرمال

ثانيًا: النفسى التدعيمى

> يعد العلاج التدعيمى أحد العلاجات النفسية الدينامية وسمى بسندريلا العلاجات النفسية، وكان يُعرّف العلاج التدعيمى فى بداياته المبكرة بأنه مجموعة من الفنيات مثل المشورة والنصح والتشجيع، والتى تستخدم مع المرضى شديدى الضعف أو التدهور، وأصبح يعرف بأنه علاج ثنائى يستخدم المقاييس المباشرة من أجل تحسين الأعراض، والاحتفاظ أو تحسين كلّ من تقدير الذات ووظائف الأنا ومهارات التكيف، ومن أجل إنجاز هذه الأهداف قد يتضمن العلاج فحص العلاقات الخاصة بالمريض، وكذلك فحص أنماط الاستجابات الانفعالية والسلوكية فى الماضى والحاضر.

فنياته

> المدح

> فنية التطمين والتوكيد

> فنية التشجيع

> فنية التعقل وإعادة التأطير

> فنية التوجيه المتوقع

تعد الهلاوس من أهم الاضطرابات الذهانية الناجمة عن التعاطى طويل الأمد للكوكايين، وترتبط الهلاوس باضطراب الإدراك لدى الشخص، ولها الكثير من الأنواع مثل الهلاوس البصرية، والسمعية، واللمسية، والذوقية، والشمية وهى عبارة عن تشويش حسى شديد مثل رؤية أشياء فجائية ليس لها وجود فعلى.

وأضافت الباحثة إيمان قائلاً تعد الهلاوس اللمسية أكثر الأنواع انتشارًا لدى معتمدى الكوكايين، وتتمثل هذه الهلاوس فيما يطلق عليه اسم بق الكوك، أو حشرة البق وهى حشرة تشبه النملة، حيث يعتقد المعتمد اعتقاداً زائفًا بأن هذه الحشرة تزحف على جسده ويعرف تأثيرها باسم التخدير، ويؤدى تفاقم هذا الشعور إلى محاولة الشخص التخلص منه عن طريق قتل تلك الحشرة بالسكين، مما ينجم عنه مخاطر كثيرة مثل إحداث جروح عميقة فى الجسد ولكن دون جدوى.