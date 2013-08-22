"المصريين في فرنسا" يطالب بقطع العلاقات مع تركيا وقطر

الاتحاد طالب بإنشاء وزارة خاصة بالهجرة والمغتربين

كتب : بهاء الدين محمد الخميس 22-08-2013 17:30

طالب الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، في المؤتمر العام للمصريين بالخارج المنعقد اليوم، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر «لتجرأها على التدخل في الشؤون المصرية ومحاولاتها تنفيذ أجندتها داخل مصر»، إسوة بسحب السفير المصري من تركيا.

وطالب الاتحاد، خلال كلمة ألقاها على شحاتة المنسق العام للعلاقات المصرية الفرنسية بالاتحاد، الحكومة الفرنسية والحكومات الغربية باحترام أبنائهم مزدوجي الجنسية المصرية الغربية والرجوع إليهم في حالات محاولة اتخاذ أي قرارات تخص وطنهم الأم مصر.

وطالبوا بإنشاء وزارة خاصة بالهجرة حيث إن المغتربين بلغوا تقريبا ما لا يقل عن 12 مليون نسمة وهذا يتطلب وجود وزارة خاصة تعتني بهمومهم وتراعي مصالحهم الاستثمارية في مصر، كما طالبوا الحكومة المصرية بضرورة أن تنظر للمهاجرين المصريين هجرة دائمة أو مزدوجي الجنسية في أحقيتهم في إدخال سيارة خاصة كل 5 سنوات معفاة من الضرائب أسوة بما يحدث بدول شمال إفريقيا، ومنح مزدوجي الجنسية الحقوق الدستورية بمعنى أحقيتهم في الترشيح لرئاسة الجمهورية ودخول الكليات العسكرية والترقي إلى درجة الوزارة، وإنشاء مكاتب التأمين ومعاشات المصريين المهاجرين الذين لم يأخذوا فرصتهم للعمل داخل مصر، وإنشاء مكاتب بالخارج متخصصة في ذلك تضمن دعم الاقتصاد المصري عبر الأموال التي يتم تحصيلها في هذه المكاتب.

كما طالب الاتحاد بإنشاء بنك شعبي مصري بكل دولة العالم يوجد بها تجمعات مصرية قوية ويكون للمهاجر المصري غير الحاصل على الأوراق الغربية حق الإيداع والسحب عند العودة للوطن الأم أسوة بالبنك الشعبي المغربي، وضرورة حرص الحكومة على إنشاء شركة تأمين على الحياة داخل الدول التي يوجد بها تجمعات مصرية بالخارج، تسهيلا على جثامين أبناء مصر بالخارج للعودة لأرض الوطن بلا صعوبات ويعتبر ذلك دعما للاقتصاد الوطني، وطالبوا الحكومة المصرية بمنح المهاجرين قطع أراضٍ بالمدن الجديدة مدعمة كمواطنين مصريين أسوة بمشروع "ابني بيتك".