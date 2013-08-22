111 ألف دينار كلفة الأعمال الممتازة لـ 144 موظفاً بـ«المواصلات»

فرج ناصر

منحت وزارة المواصلات 111.250 الف دينار اعمال ممتازة للسنة المالية 2012-2013 لـ 144 موظفا بالوزارة شملت الوكلاء المساعدين والمديرين والمقربين ورؤساء الأقسام والموظفين.

وقامت الوزارة بإيداع المبلغ في حسابات الموظفين في البنوك حيث تواصل البنوك صرف المكافآت للموظفين الحاصلين عليها، وفيما يلي الأسماء: