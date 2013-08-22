111 ألف دينار كلفة الأعمال الممتازة لـ 144 موظفاً بـ«المواصلات»

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منحت وزارة المواصلات 111.250 الف دينار اعمال ممتازة للسنة المالية 2012-2013 لـ 144 موظفا بالوزارة شملت الوكلاء المساعدين والمديرين والمقربين ورؤساء الأقسام والموظفين.
وقامت الوزارة بإيداع المبلغ في حسابات الموظفين في البنوك حيث تواصل البنوك صرف المكافآت للموظفين الحاصلين عليها، وفيما يلي الأسماء:
- د.وليد داوود النجار
- ايمن علي عبدالله السلاحي
- احمد راشد محمد الهدية
- عبدالصمد مختار بهمن
- جمال عبدالله الجاسم
- محمد عيسى محمد البلوشي
- كوثر عبدالكرم ابوالحسن
- اسماعيل رضا عبدالهادي
- عدنان علي عبدالله محمد
- محمد فرحان الفرحان النويم
- صبرية علي ميرزا عبدالرضا
- زينب غريب طعمة الغريب
- صلاح عيسى صالح بوغيث
- فريدة محمد خليفة
- لمياء ابراهيم التركيت
- لؤي حميد سيد طالب مصطفوي
- خالد محمد احمد الحميدي
- عبدالعزيز سليمان هديبان
- اسامة علي عيسى العلي
- صالح ابراهيم علي
- خالدة أمان جوهر
- بدر عبدالله خضير
- ايمن محمد باشا محمد
- عبدالله سعد الهاجري
- محمود حسين علي
- عادل خليل اسماعيل خليل
- محمد سعد راشد العليمي
- منال محمد حبيب السماك
- نوال عبدالله فهد عبدالله
- سعد حفر هليل الجميلي
- ناهد هجيج حمود العنزي
- هدى حبيب محمد شمساه
- محمود غريب جوهر
- عبدالعزيز ناصر الخزام
- مبارك حصان فهد الزعبي
- صديقة محمد اسماعيل
- عبدالحميد ابراهيم القلاف
- راشد محمد خليفة الدرعاوي
- سيد عقيل حسين الحداد
- احمد فالح العازمي
- سعد جارالله عبدالله الحسيني
- رنا منير مرعي
- مريم خليل الجاركي
- خالد سالم الرومي
- مها محمد ضيف الله
- اماني حسين علي كرم
- حميدة محمد مال الله
- عادل عبدالله ابراهيم الخضر
- نوال عيد حمود العازمي
- حسين محمد موسوي
- منيف سليمان عمر الشمري
- اعتدال مقبل ردن الديحاني
- عائدة عبدالله الحربي
- تهاني زعل دغمي الرشيدي
- افراح احمد حسن العوضي
- عائشة محمد عبدالحسين
- محمد عبدالله علي الكندري
- عهود عبدالكريم عثمان الزيد
- مريم بدر الحمدان
- فوزية كاظم كاطع الخفاجي
- جاسم محمد البناي
- جميلة عوض السعدي
- شيماء جمعة يوسف عبدالرزاق
- ضحوى موهج حامد الشلاحي
- حسين عثمان بوعركي
- شيماء احمد سليم سرور
- فاطمة جايد طاهر الشمري
- حسين قاسم حاجية
- مشاعل راشد محمد الزعبي
- احمدعبدالمحسن ابل
- سيمان حسين الحداد
- سيد يوسف سيد محمد رجب
- احمد عباس محمد
- فاطمة ناصر جعفر العريان
- اقبال فاضل محمد عبد علي
- سعد مطلق النصافي
- وسمية علي فيصل العازمي
- بدور احمد علي الكندري
- جابر احمد مطلق العدواني
- نورة محمد مبارك العجمي
- زينب مصطفى خشاوي
- صديقة موسى البلوشي
- بشاير مبارك الرشيدي
- بدر سالم براك الصواغ
- امل محمد حسين
- راشد عبيد العازمي
- منصور عباس حمزة
- مشاري عبيد العنزي
- عبدالله عبدالصم اسيري
- مستورة فلاح العازمي
- منى بنية محمد صميعر
- مبارك سعد محمد المطيري
- بشرى رضوان مشلوح الشمري
- بشاير فيصل جاسم حسين
- منى غلوم عبدالله قاسم
- شيخة جاسم التناك
- ابرار جاسم مروح الشمري
- ليلى عبدالرزاق ابراهيم
- حنان سعدون ناصر السبيعي
- سميرة عايد عبدالله عبدو
- اماني حسين علي الجبعة
- حنان عبدالله شهاب الطليحي
- وفاء عبدالله خليل العوضي
- خلدة حسين غازي المطيري
- افراح مزعل الادهم الظفيري
- لمياء احسان نهار الشمري
- سعود عبدالعزيز فاضل محمد
- حمد ياسين الهامي
- نجاح نمس جاعد العنزي
- خالد عبيد لافي الشمري
- خديجة محمد عبدالله الدمخي
- بدور جاسم العنزي
- سالم نصار العازمي
- فهد علي عاجل البصير
- ريم مسلم السبيعي
- عبدالرحمن عبدالرزاق الخالدي
- ايمان علي حبيب القطان
- اماني حامد مضحي عبدالله
- احمد محمد هرماس
- سارة محمد مبارك السعيدي
- صباح يعقوب خميس الغريب
- شيماء عبدالمحسن محمد
- منال ستار جابر العنزي
- محمد عنيزان حمدان الرشيدي
- فاطمة عبدالستار شعبان
- امينة خالد عبدالرضا
- روان فضل تركي الظاهر
- نادية هويل باجي
- مها خالد حفيض العجمي
- ماجد محمد مطلق المطيري
- عفاف زيد فلاح الرشيدي
- ضحة سالم العازمي
- نادية بطاح سالم العازمي
- حبيبة عبدالله مرضي الرشيدي
- افراح عويجان ساجر العنزي
- ايمان راشد شقران سعود
- هدى عيد عايض الرشيدي
- ابتسام حسن مرزوق ظاهر
- فؤاد احمد طباخ
- عبدالرحمن محمد الوليدي
- منصور سالم الاذينة
- ذياب محمد صالح الحريري
- محمد رفيع محمد
- صالح العبد بوسعيد