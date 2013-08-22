“فهمى”يشهد تخريج الدفعة 45 من الملحقين الدبلوماسيين

شهد وزير الخارجية نبيل فهمي مراسم تخريج الدفعة 45 من الملحقين الدبلوماسيين الجدد ، وذلك بحضور وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو الذى أعرب عن سعادته بتخريج هذه الدفعة المتميزة من الملحقين .

> وقام وزير الخارجية بإطلاق اسم وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو على الدفعة التى تم تدريبها على مدى عام كامل بإشراف السفيرمحمد البدرى مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية .

> وقد أشاد البدرى بالملحقين الدبلوماسيين ،وأعلن أن هذه الدفعة تتميز بأن أغلبيتها من الإناث.

> شهد الحفل لفيف من مساعدى وزير الخارجية بينهم حاتم سيف النصر ومحمود عوف وكيل أول الوزارة ود. يوسف الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا والمغرب العربى وعدد من كبار الدبلوماسيين السابقين .

> أ ش أ