ملاحقات أمنية لأعضاء تنظيم "الإخوان" بكفر الشيخ

كتب : كرم القرشى منذ 35 دقيقة

قررت نيابة كفر الشيخ، حبس القيادى الإخواني عبد الله مصباح، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ السابق، لمدة ١٥ يوما، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، ملاحقتها لعناصر تنظيم الإخوان، حيث تم القبض على هشام محرم، ومحمود الصعيدى، القياديين بالجماعة.

فيما داهمت العناصر الأمنية، مدعمة بالقوات الخاصة وسيارات الأمن المركزي، منازل أعضاء بمجالس الشعب والشورى، منتمين للتنظيم.

وتتعدد الأقاويل بتواجد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، بقرية شباس الملح بمركز دسوق، وقيل إنه يختبئ عند أحد المنتمين لأعضاء التنظيم.

وفاجأت القوات الأمنية، مساء أمس، عددا من منازل بعض عناصر تنظيم الإخوان المسلمين بمدينة بلطيم وقراها، إلا أنها لم تتمكن من القبض عليهم، وعلى رأسهم، عبد الناصر موافي، نقيب المعلمين ببلطيم، الدكتور وليد خشبة، نائب مدير مستشفى بلطيم المركزي السابق، رجب البنا، أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور صلاح الفقي، رئيس مكتب الإدارة التنظيم بالمحافظة، الدكتور حسن أبو شعيشع، عضو مجلس شورى الجماعة.