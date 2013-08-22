تجنبى حروق الحنة باستشارة الطبيب

بعدما كانت الحنة من الوسائل الآمنة التى ليس لها أى أثر جانبى على الشعر أو فروة الرأس تحولت إلى وسيلة يجب مراجعة الطبيب قبل وضعها على رأسك نظرا لأنه قد تكونى مصابة بالحساسية من إحدى مكوناتها وتصابى بحروق الحنة !! فما هى أسباب تلك الحروق وكيف يمكن معالجتها؟ ؟

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان استشارى أمراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية إلى أن الحنة كمكون طبيعى لا يوجد له أى أثر سلبى عند التعامل معه ولكن حديثا تم إضافة له بعض المواد الكيميائية التى تزيد من مدته على الشعر أو لزيادة فر الشر أو بعض مواد الصبغة.

وقد يؤثر ذلك سلبا عند بعض النساء ويصاب بحساسية موضوعية فى فروة الرأس وقد يتطور الأمر حتى يصل إلى حد الحروق بها.

ويشير دكتور محسن إلى أنه يجب قبل التعامل مع الحنة خاصة المعدة جاهزة التأكد إما من خلوها من أى عناصر كيميائية وإضافات أو استشارة الطبيب المختص حتى لا تتعرض فروة الرأس لأى نوع من الالتهابات.

ويبين دكتور محسن إلى أن الموضوع قد يتطور فيؤدى إلى حدوث أكريما بالشعر أو تقيحات والتهابات.

ويقدم دكتور محسن لقراء اليوم السابع طريقة لمعرفة مدى استجابتنا لأى مادة نضعها على الشعر قبل وضعها، وذلك عن طريق وضع نقطه من المادة المراد وضعها ونمسحها على الجلد الموجود خلف الأذن وذلك لأن تلك المنطقة مغطاة بجلد رقيق وحساس لأى مادة كيميائية وإذا كان الإنسان يعانى من حساسية لأحد مكونات تلك المادة سيحدث التهاب بسيط فى تلك المادة أو ستكون آمنة للاستخدام فى حالة عدم وجود أى التهابات.