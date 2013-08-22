الاعتماد على الألبان فى تغذية الطفل بعد بلوغه 6 أشهر قد يصيبه بالأنيميا

أكدت الدكتورة آمال البشلاوى أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة، أن الأنيميا تعريف عام يعنى نقص الهيموجلوبين فى دم الإنسان عن المعدلات الطبيعية لسن المصاب.

وقالت، إن الأنيميا أنواع مثل أنيميا الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الفول والأنيميا المنجلية أو الأنيميا المتكورة كلها أنيميا وراثية وتعنى وراثية أن المريض ولد وهو يعانى من أنيميا البحر المتوسط وأن الأب والأم الاثنين يحملون المرض والأنيميا لا تظهر على حامل المرض إلا فى حالات قليلة وتكون أنيميا بسيطة الأم والأب يحملون المرض، سواء كانوا أقارب أم لا والنتيجة أن 25% من الأطفال الذين يولدون لأم ولأب حاملى المرض، حيث يتم ولادة أطفال مرضى بأنيميا البحر المتوسط.

وأنيميا البحر المتوسط منتشرة فى مصر وأن أكثر من 9% يحملون المرض وأن أكثر من ألف ونصف طفل يولد سنوياً لكل مليون ونصف يولدوا فى مصر بهذا المرض.

أما الأنيميا المنجلية موجودة فى مصر ولكن فى الواحات البحرية أكثر انتشاراً، نظراً لأن الناس الموجودين هناك من أصول أفريقية وهذا المرض ينتشر أكثر فى الأفارقة وهى تظهر على أنيميا أو نقص الهيموجلوبين مع نوبات من الألم التى تصيب الأطراف كاليدين والقدمين فى الأطفال الرضع وسن ما قبل المدارس أو على شكل انسداد فى الأوعية الدموية، خاصة التى تجرى فى الطحال ولذا عادة هؤلاء الأطفال يصابون بخلل فى عمل الطحال عند الكبر وسميت منجلية لأن كرات الدم الحمراء تأخذ شكل المنجل عندما تجرى كرات الدم الحمراء فى الأوعية الدموية الصغيرة التى توجد فى الأطراف أو فى أعضاء الجسم الأخرى ونسبة الأنيميا المنجلية أقل بكثير من نسبة أنيميا البحر المتوسط فى مصر.

وتشير الدكتورة آمال إلى أن أنيميا الفول منتشرة فى مصر وتحدث نتيجة لنقص إنزيم معين فى كرات الدم الحمراء ويجعل كرات الدم الحمراء عرضة للتكسير عند تعرضها للمواد المؤكسدة الموجودة فى الفول وأكثر ضراوة فى الفول الأخضر.

وعادة الأم هى التى تحمل هذا المرض وتنقله إلى ابنها الذكر لأن هذا النوع من الأنيميا يتم حملة على الكرومزوم إكس والأنثى لديها 2 إكس فلا يظهر عليها أعراض المرض، لأن يوجد لديها جين طبيعى على الأكس الأخرى "الأنثى لديها 2 إكس" أما الذكر فلدية إكس واحدة الذكر "إكس واى".

وتصاب الأنثى بالمرض إذا كان الأب والأب يحملان المرض معا وبالتالى يمكن أن يظهر المرض عند الأنثى "لأن هناك 2 إكس يحملون المرض" ويصاب المريض بأنيميا حادة تظهر بعد أكل الفول أو بعض البقوليات أو الأدوية خلال 48: 72 ساعة أى بعد يومين من تناول الفول.

ويتم إسعافه إذا كانت الإصابة شديدة لابد من نقل دم فورى للمريض أما إذا كانت الإصابة بسيطة فيجب مراقبة المريض لان معظم الحالات البسيطة والمتوسطة إذا تم منع المريض من تناول الأطعمة المسببة للمرض يرتفع نسبة الهيموجلوبين من نفسه بمجرد إعطاء المريض بعض الفيتامينات ومنع الأطعمة المحفزة على تكسير الدم.

أما الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد وهى منتشرة أكثر فى الاطفال الرضع والأطفال ما قبل سن المدارس بنسبة 33% وذلك نتيجة لسوء نوعية التغذية وعدم توعية الأمهات بالطعام المناسب للطفل خلال سن الرضاعة حيث أن الطفل يحتاج إلى الأطعمة المحتوية على عنصر الحديد بعد سن 6 أشهر من الولادة وأن معظم الأمهات يقمن بإعطاء الرضع اللبن فقط سواء لبن الأم أو الألبان الأخرى بعد هذا السن علما بان نسبة الحديد فى اللبن سواء من الأم أو غيرة نسبة ضئيلة جدا لا تفى بحاجة الطفل من الحديد فى هذا السن وأيضا أطفال ما قبل سن المدارس كثير منهم يعتمدون على الأطعمة الغير صحية مثل الشيبسى والعصائر المعلبة والمياه الغازية دون الاعتماد على الأطعمة الهامة.

وهناك نوع آخر من الأنيميا الناتجة عن التلوث البيئى وأهم أسباب هذا التلوث هو استعمال المبيدات الحشرية فى المنزل والتى تعمل على تكسير الصفائح الدموية، سواء التى لها رائحة أو عديمة الرائحة حيث تحتوى هذه المواد على مواد سامة تتركز فى النخاع العظمى وهو المصنع الذى ينتج جميع كرات الدم الحمراء أو كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية.

وهناك الأنيميا الناتجة عن الإصابة بمرض السرطان أو فشل النخاع العظمى والذى يأتى نتيجة التلوث البيئى المشار إلية قبل ذلك.