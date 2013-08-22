كرة السلة انتهت- مصر 63-67 الجزائر

متابعة حية ومباشرة لمباراة مصر والجزائر لكرة السلة في كأس الأمم الإفريقية 2013 والمؤهلة لكأس العالم والمقامة في كوت ديفوار.

بدأت المباراة بتقدم مصري منذ انطلاق صافرة الربع الأول، وانتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 21-14.

وانتهى الربع الثاني بتقدم الجزائر 15-7، والربع الثالث انتهى بفارق 10 نقاط مصرية بنتيجة 54-44.

ففي الربع الثاني، الجزائر يعود بقوة ويقلص الفارق مع الفراعنة إلى نقطة واحدة، ولم تنجح مصر في التسجيل لمدة ست دقائق كاملة.

ونجحت الجزائر في العودة في الربع الثاني بقوة، وسجلت مصر سبع نقاط فقط، بينما أدركت الجزائر 14 نقطة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 28-29.

وكانت مصر قد خسرت في أولى مبارياتها بالمجموعة الأولى أمام السنغال بفارق نقطتين 72-70.

وتحتل مصر المركز الثالث في مجموعة تتصدرها كوت ديفوار، السنغال وتأتي الجزائر أخيرا بنقطة واحدة.

ويحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.

وينص نظام البطولة على تأهل كل الفرق الـ16 المقسمة على أربع مجموعات لدور الـ16، ويحصل المتصدر على فرصة لمواجهة فريق أضعف.

ثم تقام مباريات خروج المغلوب حتى نصف النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكأس العالم في إسبانيا 2014.