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تيارالإستقلال يلتقي ممثلى السفارات الأجنبية لشرح خطورة الإرهاب

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تيارالإستقلال يلتقي ممثلى السفارات الأجنبية لشرح خطورة الإرهاب تيارالإستقلال يلتقي ممثلى السفارات الأجنبية لشرح خطورة الإرهاب

ألتقى تيار الإستقلال اليوم الخميبس وفداً من ممثلي السفارات الأجنبية بالقاهرة خلال الإجتماع الذي نظمه تيار الاستقلال و القوى السياسية و الثورية للدفاع عن حق في حربها ضد الإرهاب و الرد على الادعاءات المغرضة التي تثار حول ما تشهده مصر من أحداث دامية ونشر العنف و ممارسة الاعمال الإرهابية ضد الشعب في ميادين و شوارع الجمهورية .

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الإيطالية ديفد بونفيسيني ولاتييتا كرانوف ممثلة سفارة سويسرا بالقاهرة وعدد من ممثلي السفارات الأفريقية والآسيوية .
> وقد التقى مسئولي السفارات و الدبلوماسيين مع قادة تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي وحمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية و محمد برغش زعيم الفلاحين و علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحرة و نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع و أحمد حسن امين عام الحزب الناصري و المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة المصرية و الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار.
> وشرح المستشار أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال – خلال اللقاء – الموقف المصري وحقيقة ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية منهجه تروع الآمنين وتزهق أرواح الأبرياء و المدنيين، واستهدفت القيام بحرق 53 من الكنائس المصرية التاريخية و اقتحام و تخريب متحف ملوي القبطي وسرقة مقتنياته الاثرية وارتكاب اعمال انتقامية وجرائم ضد الإنسانية استهدفت اقباط مصر بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر القديم أو الحديث واستهدفت اقتحام أقسام الشرطة و استخدام اسلحه ثقيلة وارتكاب جرائم القتل الجماعي و العشوائي في الاحياء و المدن و السعي لإسقاط الدولة المصرية ورفع أعلام تنظيم القاعدة و الجهاد في وسط مدينة القاهرة مما استلزم مطالبة بسرعة فرض حظر التجول لحماية الشعب المصري من الهجمات الارهابية.
> واستمع السفراء إلى محمد برغش زعيم الفلاحين الذي طالبهم بالاستماع إلى صوت الفلاحين الذين يمثلون أغلبية من جموع الشعب ومثلو إرادة المواطنين و خرجوا في ثورة عظيمة هي ثورة ضد الحكم الفاشي لجماعة الإخوان المسلمين وممارسة القمع و الاستبداد.
> وأعلن برغش أن الشعب المصري يرفض اتهامه وتهميش دوره في ثورة 30 يونيو ومحاولة الزج بالجيش المصري كمبرر للتدخل السافر في شئون مصر.
> من جانبه، أعلن المستشار نجيب جبرائيل عن استنكاره لموقف الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية التي تخاذلت في الدفاع عن الكنائس المصرية و تجمعات الاقباط و مهاجمتهم و عدم تنديد الغرب بالأعمال الاجرامية للإخوان و مؤيديهم ضد الكنائس و الاقباط و المصريين العزل و طالب جبرائيل بوقف دعم أمريكا و الغرب للإرهاب.
> بدوره، طالب مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، بضرورة تراجع أمريكا عن دعمها لجماعة الإخوان المسلمين و تنظيم القاعدة بمصر و إعادة النظر في سياستها في منطقة الشرق الاوسط و توفير الدعم للشعوب للنهوض في مواجهة الفاشية.
> وأعرب تيار الاستقلال عن رغبته في القيام بجولة أوروبية تشمل كلا من إيطاليا و سويسرا وألمانيا لشرح حقيقة الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين وحق الشعب المصري في الدفاع عن ثورة 30 يونيو ورفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر و اظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام في الدول الغربية.
> أ ش أ

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