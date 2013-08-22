تيارالإستقلال يلتقي ممثلى السفارات الأجنبية لشرح خطورة الإرهاب

ألتقى تيار الإستقلال اليوم الخميبس وفداً من ممثلي السفارات الأجنبية بالقاهرة خلال الإجتماع الذي نظمه تيار الاستقلال و القوى السياسية و الثورية للدفاع عن حق مصر في حربها ضد الإرهاب و الرد على الادعاءات المغرضة التي تثار حول ما تشهده مصر من أحداث دامية ونشر العنف و ممارسة الاعمال الإرهابية ضد الشعب في ميادين و شوارع الجمهورية .

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الإيطالية ديفد بونفيسيني ولاتييتا كرانوف ممثلة سفارة سويسرا بالقاهرة وعدد من ممثلي السفارات الأفريقية والآسيوية .

> وقد التقى مسئولي السفارات و الدبلوماسيين مع قادة تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي وحمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية و محمد برغش زعيم الفلاحين و علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحرة و نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع و أحمد حسن امين عام الحزب الناصري و المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة المصرية و الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار.

> وشرح المستشار أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال – خلال اللقاء – الموقف المصري وحقيقة ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية منهجه تروع الآمنين وتزهق أرواح الأبرياء و المدنيين، واستهدفت القيام بحرق 53 من الكنائس المصرية التاريخية و اقتحام و تخريب متحف ملوي القبطي وسرقة مقتنياته الاثرية وارتكاب اعمال انتقامية وجرائم ضد الإنسانية استهدفت اقباط مصر بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر القديم أو الحديث واستهدفت اقتحام أقسام الشرطة و استخدام اسلحه ثقيلة وارتكاب جرائم القتل الجماعي و العشوائي في الاحياء و المدن و السعي لإسقاط الدولة المصرية ورفع أعلام تنظيم القاعدة و الجهاد في وسط مدينة القاهرة مما استلزم مطالبة الحكومة بسرعة فرض حظر التجول لحماية الشعب المصري من الهجمات الارهابية.

> واستمع السفراء إلى محمد برغش زعيم الفلاحين الذي طالبهم بالاستماع إلى صوت الفلاحين الذين يمثلون أغلبية من جموع الشعب ومثلو إرادة المواطنين و خرجوا في ثورة عظيمة هي ثورة ضد الحكم الفاشي لجماعة الإخوان المسلمين وممارسة القمع و الاستبداد.

> وأعلن برغش أن الشعب المصري يرفض اتهامه وتهميش دوره في ثورة 30 يونيو ومحاولة الزج بالجيش المصري كمبرر للتدخل السافر في شئون مصر.

> من جانبه، أعلن المستشار نجيب جبرائيل عن استنكاره لموقف الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية التي تخاذلت في الدفاع عن الكنائس المصرية و تجمعات الاقباط و مهاجمتهم و عدم تنديد الغرب بالأعمال الاجرامية للإخوان و مؤيديهم ضد الكنائس و الاقباط و المصريين العزل و طالب جبرائيل بوقف دعم أمريكا و الغرب للإرهاب.

> بدوره، طالب مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، بضرورة تراجع أمريكا عن دعمها لجماعة الإخوان المسلمين و تنظيم القاعدة بمصر و إعادة النظر في سياستها في منطقة الشرق الاوسط و توفير الدعم للشعوب للنهوض في مواجهة الفاشية.

> وأعرب تيار الاستقلال عن رغبته في القيام بجولة أوروبية تشمل كلا من إيطاليا و سويسرا وألمانيا لشرح حقيقة الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين وحق الشعب المصري في الدفاع عن ثورة 30 يونيو ورفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر و اظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام في الدول الغربية.

> أ ش أ