الأمم المتحدة تدعو لتحقيق فى استخدام أسلحة كيماوية فى غوطة دمشق

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الحادثة التي تم الإبلاغ عنها أمس بشأن وقوع استخدام للأسلحة الكيماوية في غوطة دمشق “في حاجة إلى التحقيق بشأنها دون تأخير” .

> وأضاف بان كي مون في بيان تلاه علي الصحفيين نائب المتحدث الرسمي للأمين العام ادواردو ديل بوي إنه لايزال يشعر بقلق عميق من تقارير الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا ، ويعتقد أن الحوادث المبلغ عنها في حاجة إلى التحقيق دون تأخير .

> ونوه بيان الأمين العام الى أنه يقوم باجراء اتصالات مع قادة العالم بشأن هذه المسألة ، كما أنه كلف وكيل الأمين العام أنجيلا كين للسفر إلى دمشق ، وعلاوة على ذلك ، كان كبار مسؤولي الأمم المتحدة على اتصال مع السلطات السورية منذ وردت التقارير الأولى .

> ودعا كي مون إلى منح بعثة التحقيق الأممية المتواجدة حاليا في دمشق “إذن وصول” للتحقيق على وجه السرعة في الحادث الذي وقع صباح أمس ، مشيرا الي أنه يتوقع الحصول على رد إيجابي من السلطات السورية دون تأخير .

> وكرر الأمين العام دعوته لوقف الأعمال العدائية بحيث يمكن أن يتم تسليم المساعدات الإنسانية للمتضرريين من المدنيين السوريين بشكل عاجل .

أ ش أ