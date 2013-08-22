الخارجية الروسية: ليس لدينا أي خطط لإجلاء مواطنينا من مصر

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، إن موسكو تأمل في أن يتمكن الشعب المصري من تجاوز الخلافات والتوصل إلى الحوار الوطني.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن لوكاشيفيتش أشار، في مؤتمر صحفي له اليوم، إلى أن روسيا كانت ولا تزال على اتصال دائم مع الجانب المصري، مذكرا بأن الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستحل قريبا.

وقال إنه حسب المعلومات المتوفرة لديه، فإنه ليست هناك أية خطط لدى روسيا لإجلاء مواطنيها من مصر، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس الموجودين في مصر بلغ ما بين 50 و60 ألف.

وأضاف المتحدث، أنه حتى الآن، ولحسن الحظ، لا يزال الوضع في المنتجعات مستقرا، حسب المعلومات المتوفرة لدينا ولدى وكالة السياحة، لكن توصياتنا بعدم مغادرة المناطق السياحية لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن السيناريوهات المتعلقة بالإجلاء تتخذها القيادة العليا للبلاد تبعا لتطورات الأوضاع في هذا البلد.