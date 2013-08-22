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الأردن يدين الإعتداء الوحشى على مئات المدنيين السوريين فى ريف دمشق

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الأردن يدين الإعتداء الوحشى على مئات المدنيين السوريين فى ريف دمشق الأردن يدين الإعتداء الوحشى على مئات المدنيين السوريين فى ريف دمشق

أدان الأردن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين السوريين الأبرياء في “الغوطة الشرقية” بريف دمشق .
> وعبر وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية الدكتور محمد المومني – في بيان اليوم”الخميس” – عن قلق الأردن العميق من أي استخدام للسلاح الكيماوي، معتبرا ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي بالإضافة إلى تداعياته الخطيرة على الأمن الوطني الأردني خاصة في ضوء التقارب الجغرافي بين البلدين.
> ودعا المومني إلى تحقيق يفضي إلى معاقبة مرتكبي المجزرة البشعة، مجددا موقف الأردن الداعي إلى حل سياسي للأزمة السورية.
> وأشار إلى أن الأردن دولة متضررة بشكل كبير من تدهور الأوضاع في سوريا ويتحمل أعباء كثيرة جراء استمرار الأزمة هناك.
> يذكر أن خبير الأسلحة الدولي جون زاندرس قد قال في مقابلة مع “سي إن إن” الأمريكية “إنه متأكد من أن سلاحاً كيماوياً للأعصاب قد استخدم في ريف دمشق والذي ذهب ضحيته أكثر من 1300 شخص معظمهم أطفال”.

أ ش أ

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