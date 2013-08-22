ألونسو يخضع لجراحة ناجحة في مشط القدم اليمنى

مدريد، (إفي): خضع لاعب وسط ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو اليوم في مدينة مورسيا لجراحة ناجحة للعلاج من شرخ في مشط القدم اليمنى، وفقا لما قاله النادي على موقعه الالكتروني.

وذكر الموقع أن الطبيبين ماريانو دي برادو وبدرو ريبول قاما باجراء العملية تحت اشراف الطبيب كارلوس دييس، رئيس قطاع الخدمات الطبية بريال مدريد.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن الملاعب للتعافي من الاصابة.

وكان ألونسو تعرض أمس الأربعاء لاصابة في المران الصباحي للفريق حيث كان يستعد للعودة عقب تعافيه من اصابة الانزلاق الغضروفي.