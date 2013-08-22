محمد إبراهيم: لن أهرب من الزمالك .. وسنفوز على أورلاندو

أكد محمد إبراهيم نجم وسط الزمالك على ارتباطه الشديد بالقلعة البيضاء، نافيا شائعات هروبه إلى مالاجا الإسباني دون علم إدارة ناديه.

وحصل إبراهيم على جواز سفره من الزمالك كإثبات شخصية، وسط مفاوضات جادة من مالاجا الإسباني للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وقال محمد إبراهيم من خلال الموقع الرسمي للزمالك: "مستحيل أن أهرب من نادي تربيت داخل جدرانه 14 عاما، ورحيلي سيكون بعد الاتفاق مع الإدارة".

وأضاف "هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة داخل الفريق، ولم ولن يحدث هذا مطلقا إلا بإذن الإدارة، فأنا زملكاوي وهذا القميص يعني لي الكثير".

ويستعد محمد إبراهيم مع الزمالك لمواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الرابعة والمصيرية للأبيض في مشواره بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأردف إبراهيم قائلا: "المواجهة صعبة للغاية، ولكن لا يوجد أمامنا سوى الفوز ولا شيء خلافه، وسنعمل من أجل هذا الهدف وتحقيقه".

ويحتل الزمالك قاع المجموعة الأولى بنقطة واحدة بعد تعادل وهزيمتين، فيما يتبقى له ثلاث مواجهات على ملعبه ولا بديل له عن الفوز إن أراد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ويقام اللقاء عصرا على ملعب الجونة في الأول من سبتمبر المقبل.