أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

كارول سماحه:وحشانى بلادى رسالة حريه عربيه لنبذ التدخل الاجنبى

  • 29
Google+ Print
كارول سماحه:وحشانى بلادى رسالة حريه عربيه لنبذ التدخل الاجنبى كارول سماحه:وحشانى بلادى رسالة حريه عربيه لنبذ التدخل الاجنبى

اهدت الفنانه اللبنانيه كارول سماحه كليب اغنيتها التى تم طرحها اليوم “وحشانى بلادى ” للشعوب العربيه.معتبرة انه يحمل دعوة لنبذ التدخل الاجنبى
> وعبر تغريده لها على تويتر قالت كارول . لكليب الجديد وحشاني بلادي.. إهداء إلى الشعب العربي في هذه الظروف الصعبة.
> واضافت كارول .رسالة الحرية في كليب ‘وحشاني بلادي’ هي رمز الاتحاد للشعوب العربية و نبذ التدخل الأجنبي السافر.
> يذكر ان الاغنية من الحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وتاليف محمد جمعه ووزعها موسيقيا جان مارى رياشى واخرج الكليب مخرج فرنسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا