اهدت الفنانه اللبنانيه كارول سماحه كليب اغنيتها التى تم طرحها اليوم “وحشانى بلادى ” للشعوب العربيه.معتبرة انه يحمل دعوة لنبذ التدخل الاجنبى
> وعبر تغريده لها على تويتر قالت كارول . لكليب الجديد وحشاني بلادي.. إهداء إلى الشعب العربي في هذه الظروف الصعبة.
> واضافت كارول .رسالة الحرية في كليب ‘وحشاني بلادي’ هي رمز الاتحاد للشعوب العربية و نبذ التدخل الأجنبي السافر.
> يذكر ان الاغنية من الحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وتاليف محمد جمعه ووزعها موسيقيا جان مارى رياشى واخرج الكليب مخرج فرنسى.
كارول سماحه:وحشانى بلادى رسالة حريه عربيه لنبذ التدخل الاجنبى
اهدت الفنانه اللبنانيه كارول سماحه كليب اغنيتها التى تم طرحها اليوم “وحشانى بلادى ” للشعوب العربيه.معتبرة انه يحمل دعوة لنبذ التدخل الاجنبى