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محافظ القليوبية : وصلنا لمستوى متدني في الإدارة المحلية بسبب غياب اللامركزية

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محافظ القليوبية : وصلنا لمستوى متدني في الإدارة المحلية بسبب غياب اللامركزية محافظ القليوبية : وصلنا لمستوى متدني في الإدارة المحلية بسبب غياب اللامركزية

محافظ القليوبية

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أننا وصلنا لمستوى متدنى جدا فى الادارة المحلية فى ظل عدم تطبيق اللامركزية والصلاحيات المنقوصة للمحافظين بسبب المركزية

وأضاف الحافظ أن هذا الامر أدى الى صعوبة فى اصلاح منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب ومكافحة العشوائيات والفقر فى ظل عدم خضوعها للادارة المحلية ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نتصور ان يكون متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب فى المحافظة 110 لتر والمعدل الطبيعى 350 لتر ورغم مرور النيل بالمحافظة ووجود الرياحين التوفيقى والمنوفى وفرعى رشيد ودمياط الا ان مياه الشرب ارتوازية وحالتها سيئة.

واضاف خلال لقائه بالصحفيين ومراسلي الصحف والوكالات والقنوان الفضائية ، خلال الفترة المقبلة سنعود للوضع الصحيح الذى يحقق للمحافظة تنمية يحتذى بها .

وقال الشكر واجب والاعتذار واجب لكل الاطراف فالشعب المصرى عانى كثيرا ولابد من تقديم الافضل له المرحلة المقبلة ونتمنى ان نعود دولة رائدة فى المنطقة لها السيادة والغلبة ، لافتا إلى ان القوانين فى ليست رادعة فى بعض الامور فى حياه المواطن وبالتالى نحتاج تشريعات رادعة واقتصاد قوى وعندنا اكتر 7 جهات جهات رقابية يراجعون وراء الموظفين والمسئولين ورغم ذلك نشعر بوجود فساد والقوانين قديمة وبالية وتحقق مصالح فئة على فئة

وذلك فى ظل الاستثناءات التى اشعرت الناس بالاحباط لذلك فاصلاح القوانين والاقتصاد والامن هو الضمانة الوحيدة للقضاء على الفساد المستتربالقوانين وسنضرب بيد من حديد على الفساد ولن نسمح لاحد بالمشاركة فى هدم الوطن

محافظ القليوبية 1واعترف عبدالظاهر ان هناك خلل ادارى وغياب الضمير ادى الى تدهور الحياة بشكل عام ويحتاج للتعاون الشعبى ومشاركة من المواطنين حاليا للخروج من عنق الزجاجة من خلال التضافر بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية

واكد عبد الظاهر ان الجولات الميدانية التى قام بها خلال الايام القليلة الماضية كشفت ان مطالب المواطنين بسيطة جدا لكن يصعب تحقيقها فى ظل الظروف الطاحنة التى تمر بها البلاد

وقال عن الخطوط العريضة للتنمية خلال الفترة القادمة قال انه تم الاتفاق مع جامعة بنها لوضع مخطط عام لمدينة بنها مشيرا الى ان هناك خطة مستقبلية تتيح استخدام الامثل للموارد من خلال تنمية مدينة القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية والقضاء على المشكلات التى تؤرق المواطن اولا بأول وفق ظروف المرحلة الحالية وسنضع مشكلة المياة والصرف الصحى محل اهتمام كبير والعائق الوحيد هو احتياج تلك المشروعات الى ميزانيات كبيرة مؤكدا هلى الاهتمام بالقرية والتى اهملت جدا فى العصور الماضية بسبب انهيار الادارة المحلية وسيكون هناك اهتمام بالعمالة المؤقتة و الظروف التى مرت بها البلاد هى التى لعبت دورا كبيرا فى تأجيل تثبيتهم وسنتفيد من الاماكن الصناعية فى تعيين الشباب والقضاء على البطالة مشيرا الى انه يجري الان تشكيل مجلس ادارة للطريق الزراعى الذى يعد كارثة تؤرق محافظات الوجه البحرى بوجه عام والقليوبية بوجه خاص فى محاولة للقضاء على الازمة

 

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