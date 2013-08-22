بالصور..محافظ بورسعيد يشارك حزب ” الدستور” وقفة إحتجاجية ضد التدخل الأجنبي في مصر

شارك اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد في وقفة إحتجاجية داخل ميناء بورسعيد نظمها حزب ” الدستور ” لرفض الاملاءات الأجنبية علي مصر و رفض التدخل الاجنبي فس شئونها .

و كان نظم حزب الدستور عصر اليوم الخميس وقفة إحتجاجية داخل ميناء بورسعيد حاملين لافتات مكتوب عليها باللغة الانجليزية و بالونات لتراها السفن التي تدخل ميناء بورسعيد لرفض التدخل الأجنبي في شئون مصر .

و قد فوجئ أعضاء الحزب بالمحافظ يقتحم عليهم المكان و يشارك معهم في الوقفة و قال : ” لا للتدخل الأجنبي في مصر و نحن قادرون علي تسيير الأمور بأبناء مصر و مكافحة إرهاب الذي نراه يوميًا من الجماعة التي تدعي الإسلام ” .

و قال احمد عثمان النسق الاعلامي للحزب : ” إننا نثبت للعالم رفضنا للتدخل الاجنبي في شئوننا لإننا الأدري بمصلحة مصر ” .



>