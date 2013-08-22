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سرقة الختم البيضاوي الخاص بالطب الشرعي من مشرحة زينهم

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سرقة الختم البيضاوي الخاص بالطب الشرعي من مشرحة زينهم سرقة الختم البيضاوي الخاص بالطب الشرعي من مشرحة زينهم

أكد مصدر أمني فى تصريحات لجريدة الوطن أنه تم سرقة الختم الخاص بمصلحة الطب الشرعي من مشرحة زينهم، في السيدة زينب اليوم.

ولاحظ الأطباء الشرعيين والموظفين اختفاء الختم البيضاوي والذي يحمل شعار مصلحة الطب الشرعي، ويخص الختم تقارير الطب الشرعي المعتمدة رسميًا من قبل الدولة.

وأضاف المصدر، إنه تم إخطار رئيس نيابة السيدة زينب بالواقعة، وأمر رئيس النيابة المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة والنشر عن فقدان الختم في الجرائد القومية.

وبدأ في التحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال الموظفين لكشف تفاصيل الحادث، وأشار المصدر إلى أن الختم المفقود يعد الختم الوحيد والرسمي لاعتماد تقارير التي يصدرها الطب الشرعي.

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