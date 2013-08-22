باحثون: هرمون الشهية معطل لدى البدناء

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية أن هرمون الشهية المعنى بتنظيمها يفقد قدرته بين البدناء، لتمكينهم من الشعور بالامتلاء الكامل بعد الوجبات، إلا أنه لايزال يعمل على قمع الشعور بالجوع بين مرضى السكر النوع الأول.

كشف الباحثون أن الدور الرئيسى لهرمون"الجلوكاجون"وهو هرمون يفرز من البنكرياس من شأنه إعطاء إشارة إلى الجسم للإطلاق سراح "الجلوكوز"المخزن عند هبوط نسبة السكر فى الدم لمستويات منخفضة جدا، إلا أن الأدلة المتزايدة تشير إلى الدور الذى يلعبه هذا الهرمون فى التحكم فى كميات الطعام المتناولة، والشعور بالامتلاء من خلال إشارات الجسم للحد من مستويات هرمونات الشهية الأخرى مثل "جريلين".

وقال "أيمن عرفات "أستاذ السمنة والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة "شاريت"الألمانية بالعاصمة "برلين" عند إصابة الشخص بالبدانة يفقد هرمون"الجلوكاجون" خاصيته فى إعطاء الإنسان الشعور بالامتلاء.

كانت الأبحاث قد أجريت على قياس مستوى وفاعلية هرمون "الجلوكاجون"بين أكثر من 13 شخصا من مرض السكر النوع الأول، و13 آخرين من النحفاء ونحو 13 من البدناء حيث تلقى المشاركون فى الدراسة حقن "جلوكاجون" والبعض الآخر عقارا زائفا ليتم قياس مستوى الشهية ونسبة الشبع، بالإضافة إلى مستوى هرمون "الجريلين" هرمون الشهية .

وأفاد المشاركون فى الدراسة عدم اختلاف الشعور بالامتلاء بين البدناء الذى حصلوا على حقن "الجلوكاجون"، وبين الأشخاص الذين حصلوا على عقارا زائفا وذلك بالمقارنة بمرضى السكر النوع الأول، أو النحفاء الذين شعروا بالامتلاء بنسبة أكبر عند الحقن بهذا الهرمون.