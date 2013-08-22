سلوكيات سيئة لدى بعض المراهقات يجب التخلص منها

تقول شيماء محمود إسماعيل خبيرة العلاقات الإنسانية وتطوير الذات، إن هناك بعض العادات السيئة التى تمارسها بعض المراهقات دون أن تشعر بأضرارها ومظاهرها غير المقبولة، ولها أيضا أضرار صحية، ولذلك فإننى أوجه للمراهقة بعض الملاحظات والإرشادات التى قد تفيدك او تهمك وذلك على النحو التالى:

ـ سلوك مص الشفاه أو عضها حيث إنها تتكرر دون أن تشعرى، فلابد وأن تعلمى جيدا أن طبقة الشفاه حساسة للغاية وبفعلك هذا ينزف الدم من الشفاه، وبالتالى تظل شفتيك فى حالة احمرار والتهاب دائم.

> العلاج:

> اشربى الماء بكثرة، الاستعانة بزبدة الكاكاو، وأكثرى من تناول اللبان.

> ـ سلوك نزع الجلد من حول الأظافر نزع الجلد الميت أمر مفيد لكن الأمر هنا يتطرق من نزع الجلد الميت فحسب بل تأخذين معك قطعة من الجلد الحى الذى يسبب نزف هذه المنطقة، ومن ثم تكون الجراثيم حوله.

> ـ احرصى على رطوبة الجلد حول الأظافر باستمرار، ودلكى المنطقة بالكريم الخاص بذلك.

> ـ سلوك قضم الأظافر قضم الأظافر يجعل مظهر اليد غير مقبول كما أنها تتسبب فى نقل الميكروبات من الأظافر إلى الفم وعلاجها قومى بتركيب أظافر صناعية طوال اليوم، ثم انزعيها عند النوم.

سلوك نزع البثور الجافة يتسبب نزع البثور الجافة فى تأخير شفاء الجلد كما أنه يزيد من عدد البثور، وعلاج ذلك يمكن أن تتخلصى من هذا السلوك الذى لا يجلب لكى سوى المظهر غير المناسب ويمكنك عند الشعور بالحاجة لملامسة البشرة، اتباع عادة أخرى، مثلا أخذ نفس عميق والتركيز على كلمة أو جملة مفيدة إيجابية.

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