اليوم «قفال» رحلة إحياء تراث الأجداد

| كتب فراس نايف |

> يسدل الستار بدءا من الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم وعلى ساحل النادي البحري الرياضي الكويتي بالسالمية على فعاليات رحلة إحياء ذكرى الغوص الخامسة والعشرين التي نظمتها لجنة التراث البحري في النادي البحري تحـت رعايـة سـمو أمير البلاد الشـيخ صباح الأحمد بمشاركة ما لا يقل عن 192 شابا من الكويت والبحرين وعمان.> وسيشمل حفل الختام إقامة مراسم «القفال» أو ما يسمى بقفال الغواصين بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح ممثلا عن سمو أمير البلاد وسط احتفال شعبي كبير ينقله التلفزيون على الهواء مباشرة، حيث تبدأ المراسم بوصول جميع سفن الغوص المشاركة إلى ساحل النادي وعلى متنها النواخذة والجعدية والمجدمية والبحرية، ثم يترجل الجميع منها حاملين عدتهم ومحصولهم من المحار في الوقت الذي يكون فيه الأهالي باستقبالهم على الشاطئ، ثم التوجه إلى الأماكن المخصصة لهم مقابل منصة الشرف لتبدأ عملية عرض محصول المحار ثم عملية فتحه في الوقت الذي تشارك فيه فرقة النادي للتراث البحري وفرقة مشاركة من سلطنة عمان بتقديم بعض العروض والفنون البحرية إلى أن تنتهي العملية ومن ثم التوجه إلى ممثل سمو الأمير وزير الإعلام وزير الشباب لعرض حصيلة اللؤلؤ فيما ستختتم المراسم باصطفاف كافة المشاركين في الرحلة أمام منصة الشرف لتبدأ مراسم إنزال علم الكويت من قبل مجموعة من الغاصة ليتم تسليمه إلى ممثل سمو أمير البلاد إيذانا بانتهاء موسم الغوص.> من جانبه، أشار رئيس النادي البحري بالإنابه أحمد الغانم إلى أن المشاركين في رحلة الغوص سيتشرفون صباح يوم الأربعاء المقبل بمقابلة سمو نائب أمير البلاد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه في دعم رحلة الغوص ولتحقيق أهدافها الوطنية النبيلة، مضيفا أن هذا اللقاء الكبير يأتي استكمالا لما تتميز به رحلة الغوص من رعاية سامية واهتمام من قبل قادة الركب، وللتأكيد على أهميتها في المحافظة على التراث وإبراز صور الماضي وتخليد ذكرى الآباء والأجداد، وفي تعزيز روح الوفاء والولاء في نفوس الشباب، والتأكيد على مدى اعتزاز وارتباط أبناء الجيل الحاضر بتراث هذا الوطن العزيز وبماضيه والتعبير عن عرفانهم لتضحيات الآباء والأجداد واستلهام العبر والمعاني والقيم الحميدة في التحمل والصبر والتعاون والاعتماد على النفس.> وأكد الغانم النجاح الكبير الذي حققته رحلة الغوص لهذا العام، مشيدا بالمشاركة الطيبة من الأشقاء في مملكة البحرين وسلطنة عمان وبالتعاون الكبير من قبل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ووسائل الصحافة والإعلام إلى جانب البلاتينية من قبل بنك الخليج والدعم الذي قدمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية، وبالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس لجنة التراث والمشرف العام للرحلة علي القبندي ونائبه محمد الفارسي إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة وعلى رأسها مستشار الرحلة النوخذة المخضرم خليفة الراشد ومسؤول الفرقة البحرية النوخذة ثامر السيار والنواخذة الشباب الذين أنيطت بهم مهام الشؤون التنظيمية وهم النوخذة حامد ثامر السيار مسؤول الشؤون البحرية وعبدالله جاسم الفارس مسؤول الشؤون الفنية والتجهيزات وعبدالوهاب الربيعان مسؤول الشؤون الإدارية والشباب وأحمد بومرزوق مساعد مسؤول الشؤون الفنية والتجهيزات والمنسق الإداري عباس حيدر.> عن رحلة الغوص> - يقصد بـ «القفال» عودة سفن الغوص من رحلة الغوص وانتهاء موسم الغوص، وهي تسمية قديمة ومعروفة في الكويت ودول مجلس التعاون، وغالبا ما يقيم الأهالي احتفالات شعبية على الشاطئ عند عودة السفن بعد غياب طويل يزيد على ثلاثة أو أربعة أشهر تقريبا وقد يمتد لفترة أطول وكانت «الدشة» ويقصد بها بدء موسم رحلة الغوص وكذلك «القفال» تحدد من قبل إمارة الغوص، وكما هو معروف بأن للغوص أنواعا عديدة منها الغوص الرسمي أو ما يسمى بالعود وغوص الخانجية والردة والرديدة.> - وجه النادي البحري الدعوة للأهالي وذوي الغواصين لاستقبال أبنائهم على ساحل النادي مع أهمية ارتداء الأبناء والأطفال والأمهات والآباء للملابس الشعبية حتى يتسنى تعزيز ملامح اللوحة المعبرة عن الماضي وعن استقبال الغاصة من قبل ذويهم.> - ثمن النادي البحري الجهات الداعمة لرحلة الغوص وهي: بنك الخليج كراع بلاتيني للرحلة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية ودار الخليج للاستشارات الهندسية وشركة تعبئة مياه الروضتين وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، الى جانب جمعيتي كيفان والسالمية التعاونيتين، مشيدا بالتفاعل الكبير الذي حظيت به الرحلة من قبل وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وتعاون العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ووزارة الإعلام وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن الحدود وخفر السواحل للمنطقة الجنوبية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للثروة السمكية وبلدية الكويت، وشركة المشروعات السياحية ممثلة بمنتزه الخيران إلى جانب مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ الدكتور صباح العلي.