النيابة تأمر بحبس عاملين بموقع”الاسلام اليوم” 15 يوما

أمر المستشار مدحت مكى، رئيس نيابة العمرانية، بحبس 5 متهمين عاملين بموقع “الإسلام اليوم” الإلكترونى،15 يوما على ذمة التحقيقات حيث تبين أن من يدير الموقع هو المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية.

وكشفت تحقيقات محمد فوزى وكيل أول النيابة أن المتهمين الـ5 سيتم توجيه تهمة التخابر مع دولة أجنبية ونشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام والتحريض على الجيش، وتبين من معاينة المقر وجود عقد عمل بين الموقع وبين شركة عربية، فأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الشركة العربية ومعرفة تمويل الموقع الإلكترونى.

كما أمر المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بسرعة تحريات الأمن الوطنى والأمن العام حول الواقعة.

وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم لم يقوموا بنشر أخبار كاذبة، ولكنها هى الحقيقة بأن الجيش انقلب على شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، وكشفت تحقيقات معتز عشوش مدير النيابة بأن المتهمين كانوا يقومون بإرسال الأخبار التحريضية عبر الأجهزة الإلكترونية بالتحريض على الجيش والشرطة وكل المنقلبين عن شرعية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا يبثون الأخبار الجارية للمجتمع الخارجى، ونقل صورة زائفة للأحداث فى مصر للتعاطف معهما، كما أشارت الأخبار التى تم بثها من الموقعة بالتحريض لقتل الجيش والشعب الخارج عن الشرعية.

البداية كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث العمرانية تفيد بتواجد “خالد شريف المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية داخل شقة بمنطقة العمرانية”، وأنه وآخرين بحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصال.

وتبين من التحريات أن الشقة خاصة بموقع الإسلام اليوم يديره المتحدث باسم الحزب، ويقوم العاملون بالموقع بنقل الأحداث الجارية إلى المجتمع الخارجى، ونقل صورة زائفة للأحداث فى مصر.

وبمداهمة مقر الموقع تم ضبط محمد حسين (27 سنة) محام، وعبد اللطيف سد (50 سنة) مدرس، ومحمد صالح (34 سنة)، مندوب مبيعات، ومحمود محمد (26 سنة) موظف، ووائل على (28 سنة) مصمم فوتو شوب.

وتبين عدم تواجد المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، وضبط بحوزتهم 13 كيسة كمبيوتر، و2 جهاز لاب توب، وأوراق خاصة بمدير الموقع، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.