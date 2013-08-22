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وزير الدفاع السودانى يلتقى وفد اللجنة الأمنية لجنوب السودان

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وزير الدفاع السودانى يلتقى وفد اللجنة الأمنية لجنوب السودان وزير الدفاع السودانى يلتقى وفد اللجنة الأمنية لجنوب السودان

استقبل وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين اليوم "الخميس"، وفد دولة جنوب السودان المشارك فى اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بالخرطوم برئاسة الفريق ركن ماج بول مدير الاستخبارات بالجيش الشعبى.

وأكد وزير الدفاع السودانى خلال اللقاء ضرورة تنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه بين السودان ودولة جنوب السودان فى اجتماعات اللجنة الأمنية، معربا عن أمله أن تأتى نتائج الاجتماع إيجابية، وأن تصب فى خانة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتعزيز الثقة بينهما، لجهة دعم التعاون المشترك بين لمصلحة شعبى البلدين.

وكان وفد دولة جنوب السودان برئاسة الفريق ركن ماج بول مدير الاستخبارات بالجيش الشعبى، قد قام اليوم بزيارة الفريق الركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى رئيس هيئة العمليات المشتركة، ضمن برامج اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان والتى يترأسها مدراء الاستخبارات بالدولتين، حيث تم اطلاعه على سير المباحثات فى الاجتماع الثالث بين الجانبين.

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