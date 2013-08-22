أقباط فرنسا يؤيدون البابا تواضروس..ويدينون إعتداءات الإخوان

أعلن أبناء الكنيسة القبطية بفرنسا عن تأييدهم الكامل وموافقتهم على كل ما جاء فى البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية فى مصر برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأدانوا – فى بيان صادر اليوم ووقعه الأب الدكتور جرجس لوقا راعى الكنيسة القبطية بباريس – بشدة الاعتداءات التى تقوم بها جماعة الإخوان فى مصر على الأقباط وقتلهم وتعذيبهم وكذلك الاعتداءات على الكنائس وحرقها والاعتداء عليها ونهب ممتلكاتها وهدم وإحراق منازلهم وإرهابهم.

وأكدوا أن كل أعمال العنف والإرهاب والقتل والحرق سواء للكنائس والمنشآت العامة أو أقسام الشرطة أو المتاحف أو الأماكن الآثرية هى كلها من عمل جماعة الإخوان المسلمين، وأستنكروا أعمال العنف والإرهاب والإجرام.

وأشار البيان إلى أن الحقيقة لابد وأن تظهر رغم كل محاولات اخفائها، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها الأمين وجيشها الباسل ورجال الشرطة الشرفاء.

أ ش أ