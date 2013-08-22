لقاء سويدان: لن أترك ثأر أخي من الإخوان "الإرهابيين"

كتب : هند سعد الدين الخميس 22-08-2013 14:56

صرحت الفنانة لقاء سويدان بأنها قامت أمس ومعها والدتها بتقديم بلاغ للنائب العام تتهم فيه كل قيادات الإخوان بقتل أخيها في أحداث كوبري 15 مايو.

وأضافت لقاء، لـ"الوطن"، "ومن القيادات التي اتهمتهم المرشد محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان".

وأكدت سويدان أنها تثق جدا في قضاء مصر العظيم والشريف، مضيفة "كلي ثقة أن الله سيثأر من كل قيادات هذه الجماعة الإرهابية لكي يبرد نار كل أهالي الشهداء وكل الشعب المصري".

واختتمت تصريحاته بالقول إنها وعائلتها لن تترك ثأر أخيها من هؤلاء القتلة الإرهابيين.