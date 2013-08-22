"المرشدون السياحيون" تحيل عضوين للتحقيق بعد مشاركتهما في مظاهرات الإخوان ببروكسيل

معتز السيد: عشرات الشكاوى تصف موقف العضوين بالخيانة.. ومجلس تأديب خلال أيام

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 16 دقيقة

قررت نقابة المرشدين السياحيين، خلال اجتماعها الطارئ، التحقيق مع مازن عكاشة رئيس النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، لإضراره بالسياحة المصرية ودعوته السياح الألمان إلى عدم زيارة مصر في الوقت الجاري، ووصفه ما حدث في مصر بـالانقلاب العسكري، وأن مصر تعيش عصر الفاشية خلال حديث لقناة "ZDF" الألمانية، والتحقيق مع محمد عطا عضو النقابة الذي شارك في مظاهرات ببروكسل لتأييد تنظيم الإخوان.

وقال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، إن الجزاءات التي ستوقع عليهما تصل للشطب حال ثبوت التهم الموجهة، لافتا إلى أن قائمة الاتهامات تشمل الإضرار بالعاملين في القطاع السياحي واستعداء دول أجنبية ضد مصر والعمل بالسياسة وامتهان أعمال أخرى غير الإرشاد السياحي؛ حيث عمل "عطا" كمراسل لإحدى القنوات الأجنبية.

وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك عشرات الشكاوى وصلت للنقابة من مرشدين سياحيين تصف ما قام به زملاؤهم بالخيانة لمصر، وأشار إلى أن رئيس النقابة الفرعية بالبحر الأحمر خالف قوانين الإرشاد السياحي التي تحظر التحدث في السياسة أو الدين، لافتا إلى أن هناك حملة توقيعات دشنها مرشدو البحر الأحمر حاليا لسحب الثقة من النقيب الإخواني.

وقال هاني رفاعي، مرشد سياحي، إن دعوة نقيب مرشدي البحر الأحمر الألمان إلى عدم زيارة مصر تعتبر خيانة للوطن وخروجا عن الاختلاف السياسي داخليا ليمتد إلى الإساءة لمصر والمساس بـ"لقمة عيش" آلاف العاملين بمدينتي شرم الشيخ والغردقة، الذين توفر السياحة الألمانية فرص عمل لهم، وذلك بعد توقف قدوم السياح الألمان إلى القاهرة والأقصر وأسوان.

وأضاف أن "عكاشة" و"عطا" منحا غطاء سياسيا للدول الغربية للتدخل في شؤون مصر، وأنهما غلبا الانتماء الحزبي على المصلحة الوطنية، ما يؤثر سلبا على الحركة السياحية.

من جهة أخرى، تقدم كل من ائتلاف دعم السياحة ونقابة المرشدين السياحيين ببلاغين إلى النائب العام ضد قنوات الجزيرة الإخبارية حملا رقمي 1714 و1715، اتهما خلالهما القناة القطرية ببث أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين.