جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 4 كيلو جرام أفيون

أحبط مفتشو جمارك دبي في قرية دبي للشحن، محاولة تهريب ما يقارب 4.2 كيلو جرام لمادة الأفيون المخدرة، كانت مخبأة بحرفية عالية في 5 حقائب يد صغيرة مشحونة في طرد بريدي قادم من دولة آسيوية، ومتجه إلى دولة غربية عبر إمارة دبي، وذلك في عملية أطلق عليها " حقائب الأفيون الطائرة"، حيث كانت تتنقل جواً من بلد إلى آخر.

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> وكشف سعيد أحمد الطاير مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية بجمارك دبي عن تفاصيل الضبطية بقوله أن الطرد كان يضم محتويات شخصية عبارة عن حقائب يد صغيرة، حسب وصف البيان الجمركي، وخلال إجراءات التخليص الاعتيادية للشحنات العابرة، اشتبه مفتشو الجمارك في محتويات الطرد، فتم تمريره على جهاز الكشف بالأشعة السينية، إذ أظهرت صور الجهاز ما يوحي بحشو الحقائب الخمسة بمادة مخدرة، فتم استدعاء وحدة الكلاب الجمركية والمختبر المتنقل بجمارك دبي، لفحص عينة من هذه المادة، حيث أفادت النتيجة بالإيجاب، ليتأكد اشتباه المفتشين بأنها مادة الأفيون المخدرة، تزن ما يقارب 4.2 كيلو جرام.

وفي إطار التنسيق المشترك مع إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، تم إجراء تسليم الشحنة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد سعيد أحمد الطاير استمرار جهود الدائرة في مكافحة محاولات تهريب المخدرات، وكافة المواد المحظورة عالميا انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية في دعم التجارة الدولية المشروعة، وحماية أفراد المجتمع محلياً وخارجياً من مخاطر تناول هذه المواد الممنوعة الضارة بالصحة والاقتصاد، مشيرا إلى الحس الأمني العالي الذي يتمتع به المفتشون وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عالميا.

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