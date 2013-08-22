أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 4 كيلو جرام أفيون

Google+ Print
جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 4 كيلو جرام أفيون جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 4 كيلو جرام أفيون

أحبط مفتشو جمارك دبي في قرية دبي للشحن، محاولة تهريب ما يقارب 4.2 كيلو جرام لمادة الأفيون المخدرة، كانت مخبأة بحرفية عالية في 5 حقائب يد صغيرة مشحونة في طرد بريدي قادم من دولة آسيوية، ومتجه إلى دولة غربية عبر إمارة دبي، وذلك في عملية أطلق عليها " حقائب الأفيون الطائرة"، حيث كانت تتنقل جواً من بلد إلى آخر.
>  
> وكشف سعيد أحمد الطاير مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية بجمارك دبي عن تفاصيل الضبطية بقوله أن الطرد كان يضم محتويات شخصية عبارة عن حقائب يد صغيرة، حسب وصف  البيان الجمركي، وخلال إجراءات التخليص الاعتيادية للشحنات العابرة، اشتبه مفتشو الجمارك في محتويات الطرد، فتم تمريره على جهاز الكشف بالأشعة السينية، إذ أظهرت صور الجهاز ما يوحي بحشو الحقائب الخمسة بمادة مخدرة، فتم استدعاء وحدة الكلاب الجمركية والمختبر المتنقل بجمارك دبي، لفحص عينة من هذه المادة، حيث أفادت النتيجة بالإيجاب، ليتأكد اشتباه المفتشين بأنها مادة الأفيون المخدرة، تزن ما يقارب 4.2 كيلو جرام.

وفي إطار التنسيق المشترك مع إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، تم إجراء تسليم الشحنة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد سعيد أحمد الطاير استمرار جهود الدائرة في مكافحة محاولات تهريب المخدرات، وكافة المواد المحظورة عالميا انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية في دعم التجارة الدولية المشروعة، وحماية أفراد المجتمع محلياً وخارجياً من مخاطر تناول هذه المواد الممنوعة الضارة بالصحة والاقتصاد، مشيرا إلى الحس الأمني العالي الذي يتمتع به المفتشون وحرصهم على تعزيز مكانة دبي  ودولة الإمارات العربية المتحدة عالميا.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية