شرطة الشارقة تقبض على شخص ينتحل صفة رجال الأمن

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على المدعو "ع.د.م" تخصص في ارتكاب جرائم السرقة عن طريق الحيلة بعد ايهام ضحاياه أنه من رجال الأمن.

ويقوم الجاني بإبراز بطاقة مزورة تحمل شعار الدولة واستيقاف الضحية واقتياده لمنطقة خلاء ليكون بعيدا عن أعين المارة وتفتيشه على أساس على أنه من رجال المباحث والتحريات ومن ثم يقوم بسرقة ما يوجد بحوزته من مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة الي قيام عدد من الاشخاص من جنسيات مختلفة بتقديم عدة بلاغات لمراكز الشرطة الشاملة في امارة الشارقة تفيد بتعرضهم للسرقة بالحيلة من قبل شخص مجهول قام باستدراجهم الى مناطق مختلفة بواسطة سيارة يستقلها ..مدعيا أنه من رجال الامن حيث تمكن من سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهم.

وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث وتحر للبحث عن الجاني وتحديد هويته وملاحقته والقبض عليه وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم الاشتباه بأحد الاشخاص من أصحاب السوابق وتنطبق عليه نفس المواصفات التي ادلى بها الضحايا ومن خلال التنسيق الأمني مع القيادة العامة لشرطة عجمان تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والقبض على الجاني بأحد المناطق السكنية التابعة لإمارة عجمان ومن خلال عرض المذكور على بعض اصحاب البلاغات فقد تم التعرف عليه من قبل الضحايا وبناء على اعترافاته فقد تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة بالشارقة.

ونبهت القيادة العامة لشرطة الشارقة افراد المجتمع إلى ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم والانتباه لمثل هذه الحيل التي قد تنضوي عليهم من قبل ضعاف النفوس.

وفي حال الاشتباه في مثل هذه الحالات يرجى الاتصال بالشرطة وطلب النجدة من خلال الاتصال على رقم 999 أو هاتف رقم 065632222.