ليبيا تعلن رفع "حالة القوة القاهرة" عن ميناء البريقة النفطى

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا الخميس، أنها رفعت جزئيا حالة القوة القاهرة التى كانت أعلنت فى مرفأ البريقة النفطى، حيث استؤنفت عمليات التصدير بعد توقف دام أسابيع عديدة.

وقالت المؤسسة فى بيان على موقعها الإلكترونى، إنها "أعلنت رفع حالة "القوة القاهرة" رفعا جزئيا فى ما يتعلق بميناء مرسى البريقة النفطى وبالتالى تم استئناف عمليات التصدير وفق القواعد والضوابط المعمول بها عالميا وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وحرس المنشآت النفطية".

وكانت المؤسسة أعلنت الأربعاء "حالة القوة القاهرة" فى الموانئ النفطية الرئيسية فى البلاد بسبب إعاقة الإنتاج فيها من جانب مسلحين تتهمهم الحكومة بالسعى إلى الاستيلاء على النفط.

وقالت الأربعاء فى بيان إنه "نتيجة للاعتصامات التى قام بها عدد من أفراد حرس المنشآت النفطية مما ترتب عليه قفل بعض الموانئ النفطية (ميناء الزويتينة، ميناء رأس لانوف، ميناء السدرة، ميناء مرسى البريقة)، الأمر الذى ترتب عليه عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الإيفاء بالتزاماتها بموجب بعض العقود المبرمة مع أطراف خارجية بشأن بيع النفط الخام مما تطلب منها إعلان حالة القوة القاهرة بالموانئ التى توقف بها العمل".

وتتيح حالة القوة القاهرة إعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها فى حال عدم الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط فى حال كان ذلك ناجما عن ظروف استثنائية.

وتوعدت الحكومة التى دخلت فى نزاع مفتوح مع مجموعة من حراس منشآتها النفطية تتهمهم بالسعى للاستيلاء على النفط، فى 15 أغسطس باستخدام القوة لمنع أى عملية بيع للنفط لا تمر عبر القنوات الرسمية.

من جانبهم يتهم هؤلاء الحراس السلطات بالفساد عبر بيع النفط الخام من دون تحديد كميات الشحنات المصدرة.