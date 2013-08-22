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حبس صفوت حجازى 15 يوما في أحداث قتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد

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حبس صفوت حجازى 15 يوما في أحداث قتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد حبس صفوت حجازى 15 يوما في أحداث قتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد

صفوت حجازي

أمر المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس الدكتور صفوت حجازى الداعية الاسلامى 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان وجهت له النيابة تهمة التحريض على قتل المتظاهرين تنفيذا لغرض أرهابى وذلك على خلفية أحداث قتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد بالمقطم خلال أحداث ثورة 30 يونيو.

وكان قد  أنكر الدكتور صفوت حجازى الداعية الاسلامى أمام محمد الجرف مدير النيابة جميع الاتهامات الموجه أليه فى احداث مكتب الارشاد بالمقطم وأكد أنه لا ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين وانه لديه تحفظات كثيرة عليهم وانه اثناء هربه أنتوى العودة مرة أخرى وتسليم نفسه لقيادات الجيش ، لانه لم يكن يعرف بان هناك اسلحة نارية وأنه أحس بندمه لتدخله فى السياسة.

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