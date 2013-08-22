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سرادق عزاء لتأبين شهداء الشرطة والجيش ببلقاس

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سرادق عزاء لتأبين شهداء الشرطة والجيش ببلقاس سرادق عزاء لتأبين شهداء الشرطة والجيش ببلقاس
المنصورة ــ محمد طاهر:
منذ 3 دقيقة 28 ثانية

أقام  مساء أمس أهالي مدينة بلقاس بالدقهلية سرادق للعزاء لتأبين ضحايا الجيش والشرطة في الأحداث الأخيرة والتي تشهدها البلاد منذ 30 يونيو والتي أعقبها عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.

حضر التأبين اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية واللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية بالمحافظة وأهالي مدينة ومركز بلقاس وقراها لتقديم واجب العزاء  .

وأكد أهالي بلقاس أن :"أقامة هذا السرادق يأتي تأكيدا علي وحدة الترابط التي تجمع كل المصريين بمشاعر وأحاسيس علي قلب رجل وأن مصاب كل شخص في هو مصاب كل المصريين واليوم نشاطر أسر من سقط منهم شهيدا أحزانهم ونحسبهم عند الله شهداء". 

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