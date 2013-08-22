صحيفة - بازل يستعد لربح 20 مليون فرانك بسبب تألق صلاح

أشارت صحيفة (بليك) السويسرية إلى أن بازل السويسري يستعد لربح 20 مليون فرانك بفضل تألق المصري محمد صلاح الذي قاد الفريق للفوز على لودوجوريتس رازجراد البلغاري 4-2 خارج ملعبه بالدور التمهيدي.

ويعد هذا المبلغ هو جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية المتأهلة لهذا الدور من البطولة والذي اقترب بازل من التأهل له بفضل تألق الجناح المصري حسب ما أشارت الصحيفة.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفين كما صنع ضربة جزاء سجل منها هدفا في الرباعية التي سجلها بازل في مرمى لودوجريتس البلغاري والذي يحتاج للفوز بفارق 3 أهداف في سويسرا لإقصاء بازل.

مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بازل في مباراة تحسم عمليا تأهل بازل الذي ضمن بنسبة كبيرة اللعب في دور المجموعات.