ثنائي إنبي ينضم إلى الدوري البرتغالي الممتاز

ضم نادي جيل فيسينتي البرتغالي ثنائي شباب إنبي المدافع عمرو مختار والجناح المهاجم أدهم تركي لمدة خمسة مواسم.

وقال ممدوح عيد وكيل اللاعبين لـFilGoal.com "مختار وتركي سبق لهما تمثيل منتخب مصر مواليد 95، وبدايتهما كانت في نادي الصيد حينما كانا يبلغان من العمر خمسة أعوام."

وأضاف عيد "ثم انتقلا سويا إلى إنبي في عمر الـ12 عاما، قبل أن يقررا خوض تجربة الاحتراف في الدوري البرتغالي الممتاز."

جيل فيسينتي يحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز، برصيد ثلاث نقاط جمعهم من الفوز في الجولة الأولى والوحيدة التي أقيمت من عمر المسابقة.

ولم يسبق لفيسينتي الذي تأسس في عام 1924 الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية سوى مرتين، في موسم 1998 -99 وموسم 2010 -2011.

يُذكر أنه بانضمام مختار وتركي إلى جيل فيسنتي، باتت مصر ممثلة بثلاثة لاعبين في الدوري البرتغالي بوجود أحمد حسن كوكا في ريو أفي.