قطع الكلمة عن مصري مغترب طالب بحقوق العاملين بالخارج

«الرفاعي» لـ«الوطن»: لم نأت من الخارج لكي نستمع كلمات المجاملة من الوزراء

كتب : هاء الدين محمد منذ 42 دقيقة

أنهى المنظمون لمؤتمر الجاليات المصرية بالخارج، المنعقد اليوم بالقاهرة، كلمة المستشار القانوني محمود الرفاعي المقيم بالسعودية، حينما طالب بضرورة التركيز على حقوق المصريين بالخارج، واصفاً إياهم بالمساهمين في حل مشكلات مصر دون أن ينظر أحد إلى مشكلاتهم.

وركز «الرفاعي» في كلمته، على ضرورة رعاية مصالح المصريين في الخارج، مطالباً بتنفيذ وبناء هيئة رعاية المصريين في الخارج عبر اعتماد القانون الخاص بها، ووجّه انتقادات حادة لبعض الاتحادات والكيانات والشخصيات التي تدعي تمثيل الجالية المصرية في السعودية دون تقديم خدمات حقيقية لها.

وقال «الرفاعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لقد قطعوا كلمتي لأنهم لا يريدون خدمة الجاليات بل خدمة مصالحهم الخاصة لأن منهم عدد كبير من رجال الاعمال جاءوا للبحث عن مصالحهم الخاصة دون النظر لحاجة المصريين بالخارج والدفاع عن حقوقهم أو عرض مطالبهم، بل فوتوا فرصة عرض هذه المشكلات خلال مؤتمرهم».

وتابع: «لقد عانينا تكاليف السفر والإقامة في مصر لكي نستمع لكلمات الوزراء المعسولة والمجاملات دون مناقشة مشكلاتنا أو سماع صوتنا، وحينما عرضت مشكلات المصريين منعوني من الحديث».