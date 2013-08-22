"6 أبريل" تنفي اعتقال محمد عادل أحد مؤسسيها

كتب : محمود عباس منذ 37 دقيقة

نفت حركة شباب 6 أبريل ما تردد عن اعتقال محمد عادل أحد مؤسسيها وعضو مكتبها الإعلامي، في أحد الكمائن التابعة للقوات المسلحة، مؤكدة أنه لم يعترضه أي كمين فجر أمس، ولم يغادر مكتبه طيلة الليل بالأساس.

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم، إن الشخص الذي يتم اعتقاله في مقطع الفيديو المنتشر على الإنترنت ومصدره قناة "الحياة"، ليس حتى شبيها بعادل من قريب أو بعيد، مشددة على أن المُعتقل فلسطيني الجنسية من حركة "فتح".

وفي تصريحات صحفية له، استنكر محمد عادل التشويه الإعلامي المتعمد من قبل بعض أصحاب المصالح الخاصة البعيدة عن مصلحة الوطن، مطالبا كافة وسائل الإعلام بالتأكد من أي معلومات تخص الحركة عن طريق مكتبها الإعلامي، الذي يقوده المهندس خالد المصري.