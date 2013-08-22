"الوطن" تنشر نص القرار الجمهوري بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى منذ 13 دقيقة

حصلت "الوطن" على نص قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، رقم 535 لسنة 2013، بتعيين بعض الرؤساء لمحاكم الاستئناف اعتبارا من 5 أغسطس الجاري.

وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ في يوليو 2013 وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، قرر:

المادة الأولى: يعين رئيسا لمحاكم الاستئناف اعتبارا من 5/ 8/ 2013 كل من:

السيد المستشار/ نبيل صليب عوض الله عريان، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

السيد المستشار/ صبري محمد حامد أحمد، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

السيد المستشار/ أيمن محمود كامل عباس، رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

السيد المستشار/ محفوظ صابر عبدالقادر، رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.

السيد المستشار/ مجدي منير دميان رزق الله، رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

السيد المستشار/ رجب تركي مرسي أبوزهرة، رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف.

السيد المستشار/ حسن رضوان حسن رضوان، رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.

السيد المستشار/ حلمي مسعد حسن محمد شلبي، رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة 1434.