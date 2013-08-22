حبس نائب رئيس مدينة كفر الشيخ الإخواني 15 يوما

ملاحقات أمنية لباقي أعضاء التنظيم.. وقوات الأمن تداهم عددا من منازل قيادات الجماعة بالمحافظة

كتب : كرم القرشي الخميس 22-08-2013 14:04

قررت نيابة كفر الشيخ حبس القيادي الإخواني عبدالله مصباح نائب رئيس مدينة كفر الشيخ السابق، لمدة 15 يوما، بعد أن تم إلقاء القبض عليه من أمام مقر عمله بمدرسة شهيد السلام.

وتواصل أجهزة الأمن بالمحافظة ملاحقة عناصر تنظيم الإخوان، حيث تم القبض على القياديين بالجماعة بمدينتي دسوق وفوه، هشام محرم ومحمود الصعيدي.

وداهمت العناصر الأمنية مدعمة بالقوات الخاصة وسيارات الأمن المركزي، منازل أعضاء بمجالس الشعب والشورى تابعين للتنظيم، منهم سليمان شلوف بقرية الجرايدة بمركز بيلا، لكنها لم تتمكن من القبض عليه.

وفاجأت قوات الأمن مساء أمس عددا من منازل بعض عناصر الإخوان بمدينة بلطيم وقراها، إلا أنها لم تتمكن من القبض عليهم.

ومن قيادات التنظيم المطلوبة عبدالناصر موافق نقيب المعلمين ببلطيم، والدكتور وليد خشبة نائب مدير مستشفى بلطيم المركزي السابق، ورجب البنا أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري للتنظيم بالمحافظة، والدكتور حسن أبوشعيشع رئيس المكتب الإداري السابق وعضو مجلس شورى الجماعة.

يذكر أن 132 من المنتمين للإخوان ومؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، تم القبض عليهم أثناء مظاهرة يوم "جمعة الغضب"، وتم تجديد حبسهم 15 يوما، ثم ترحيلهم لسجن طنطا العمومي، ومنهم الدكتور مدحت الحصري مدير معهد أبحاث القلب والكبد بكفر الشيخ.