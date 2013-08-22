تخصيص طابقين بالإدارة الزراعية بـ"الغنايم" مقرًا لمركز الشرطة المحروق

كتب : سعاد أحمد الخميس 22-08-2013 14:07

قررت مديرية أمن أسيوط، نقل مركز شرطة الغنايم إلى مقر الإدارة الزراعية بالمركز، بعد تخصيص دورين بالإدارة الزراعية بالغنايم كمقر لمركز الشركة الذي تم إحراقه من قبل أنصارالرئيس المعزول "محمد مرسي".

صرح بذلك اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والتشاور مع محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد، وأشار إلى أنه تم تكليف حكمدارالمديرية بالذهاب إلى مركز الغنايم لتنفيذ القرار.

من جانب آخر، ناشد مدير أمن أسيوط، كل من اقتحم مركز شرطة الغنايم في أحداث الشغب، وسرقة السلاح الموجود بالقسم، إعادة كافة الأسلحة التي تمت سرقتها حرصًا على حياتهم وحتى لا يستغل السلاح في أعمال مخالفة تضر بالأمن في المحافظة.