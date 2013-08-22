أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

تخصيص طابقين بالإدارة الزراعية بـ"الغنايم" مقرًا لمركز الشرطة المحروق

Google+ Print
تخصيص طابقين بالإدارة الزراعية بـ"الغنايم" مقرًا لمركز الشرطة المحروق تخصيص طابقين بالإدارة الزراعية بـ"الغنايم" مقرًا لمركز الشرطة المحروق

كتب : سعاد أحمد الخميس 22-08-2013 14:07

قررت مديرية أمن أسيوط، نقل مركز شرطة الغنايم إلى مقر الإدارة الزراعية بالمركز، بعد تخصيص دورين بالإدارة الزراعية بالغنايم كمقر لمركز الشركة الذي تم إحراقه من قبل أنصارالرئيس المعزول "محمد مرسي".

صرح بذلك اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والتشاور مع محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد، وأشار إلى أنه تم تكليف حكمدارالمديرية بالذهاب إلى مركز الغنايم لتنفيذ القرار.

من جانب آخر، ناشد مدير أمن أسيوط، كل من اقتحم مركز شرطة الغنايم في أحداث الشغب، وسرقة السلاح الموجود بالقسم، إعادة كافة الأسلحة التي تمت سرقتها حرصًا على حياتهم وحتى لا يستغل السلاح في أعمال مخالفة تضر بالأمن في المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي

الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة

الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج