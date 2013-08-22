"تمرد" المنيا: المخلوع لن يفلت من بين أيدي الشعب المصري

كتب : إسلام فهمي وخديجة العادلي منذ 25 دقيقة

أصدرت حركة تمرد بالمنيا بيانا قالت فيه إنه "إذا كان خروج مبارك من محبسه إجراء قانوني لأنه تعدى مدة الحبس الاحتياطي فنحن لن نتركه يخرج من تحت إيدينا أبدا والأهم أننا كتمرد نضغط بكل السبل لعدم ترك هذا المخلوع بدون محاسبه أو إدانه فكما وقفنا أمام المخلوع وكل مستبد فلن نترك دم الشهداء هباءً فدم الشهداء في رقبتنا ليوم الدين ولن نتاجر به أبدا".

وذكر البيان "أرسلنا على وجه السرعة بطلب استعمال قانون الطوارئ ضد المخلوع، وتم بالفعل وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى تنتهي محاكمته ونلتمس من النيابه العامة والداخلية والمحامين المدافعين عن المدعيين بالحق المدني أن يبذلوا مجهودا لتوفير أدلة الإدانة التي شاهدها العالم كله حتى لا يجد مخرجا في القانون، لأن القانون يحاكم المتهم على أساس أدلة، وإذا وجد مخرجا في القانون فإنه لم يجد أمامه إلا المحاكمة الثورية ولن نتركه أبدا مهما حدث فالمخلوع لن يفلت من تحت يد الشعب المصري".