مدير برشلونة: أتلتيكو مدريد حصرنا في ثلث الملعب

(إفي) - صرح المدير الرياضي لنادي برشلونة، أندوني زوبيزاريتا، بأن فريق أتلتيكو مدريد تمكن من حصر فريقه في ثلث الملعب خلال المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم.

وأوضح زوبيزاريتا في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الخميس أن المباراة لم تكن سهلة نظرا لأن أتلتيكو حصر لاعبي البرسا في نصف الملعب كما قطع الكثير من تمريراته وجعل لاعبيه يرتكبون أخطاء كثيرة.

وأضاف أن أي لقاء يجمع البرسا مع أتتيكو يعد صعبا ولكن النصف الثاني من مباراة أمس كان أفضل للعملاق الكتالوني نظرا لأن لاعبيه تمكنوا من خلق مساحة أكبر لهم وهو ما أثمر عن هدف التعادل الذي أحرزه البرازيلي نيمار (ق66).

وأضاف أن هذا الهدف منح البرسا حرية أكبر "وسننتظر ما سيحدث خلال مباراة الإياب التي ستقام على ملعبنا".

وحول هدف نيمار الذي أنهى المباراة بالتعادل بين البرسا وأتلتيكو قال زوبيزاريتا: "لو سئلت مسبقا عن أول هدف سيحرزه اللاعب في مباراة رسمية فلم أكن أتوقع أن يأتي من رأسية ولكنه سدد الكرة على نحو رائع .. نيمار لاعب موهوب وسنمنحه الوقت لكي يتأقلم".

وحول إصابة نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أوضح زوبيزاريتا أن الإصابات العضلية تحتاج للرعاية الجيدة، مبينا أن اللاعب يعاني من كدمة في عضلة الفخذ الأيسر.

وانتهت مباراة ذهاب كأس السوبر بين أتلتيكو وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسيقام لقاء الإياب الاربعاء المقبل بملعب كامب نو.