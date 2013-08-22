شابي: الأرضية الجافة أتعبتنا أما أتلتيكو

(إفي) - قال شابي هرنانديز نجم وسط فريق برشلونة إن الأرضية الجافة التي أقيمت عليها مباراة ذهاب كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد حالت دون تقديم أسلوب اللعب المعهود عن البرسا.

وأوضح هرنانديز، في تصريحات صحيفة عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، "لقد كانت مباراة صعبة على أرضية جافة، أغلقوا المساحات، حاولنا بشتى الطرق، هدف نيمار منحنا الحياة".

وأضاف "كنا نود نقل الكرة بشكل سريع، ولكنهم لم يقوموا برش أرضية الملعب، في العودة سيكون الملعب مبتل، وهذا سيكون في صالحنا، كان لابد من التحلي بالصبر".

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في كامب نو معقل النادي الكتالوني الأربعاء المقبل، الموافق 28 من الشهر الجاري.