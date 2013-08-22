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تقارير بريطانية: انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد بات وشيكا

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تقارير بريطانية: انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد بات وشيكا تقارير بريطانية: انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد بات وشيكا

(إفي) - ذكرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الخميس أن انتقال الويلزي جاريث بيل نجم توتنام الإنجليزي، إلى فريق ريال مدريد بات أقرب مع مضي الوقت.

وأضافت أن مصير اللاعب سيتم تحديده في أقرب وقت ممكن نظرا لأن المدير العام لنادي توتنام الإنجليزي فرانكو بالديني سافر أمس إلى مدريد لكي يتفاوض مع النادي الملكي حول انتقاله.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن بيل سينضم إلى الريال مقابل 94 مليون جنيه استرليني (حوالي 110 ملايين يورو)، كما سيتم إدراج البرتغالي فابيو كوينتراو في هذه الصفقة لينضم إلى "السبيرز".

وكان البرتغالي أندري فيلاش بواش المدير الفني لفريق توتنهام، قد كشف أمس أن النادي الإنجليزي يتفاوض حاليا مع فريق آنجي الروسي لكي يتعاقد مع مهاجمه البرازيلي ويليام بورجس دا سيلفا مقابل نحو 30 مليون جنيه استرليني (حوالي 35 مليون يورو).

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