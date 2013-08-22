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مخالفات صحية جسيمة تغلق مطعما شهيرا في الشرقية

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مخالفات صحية جسيمة تغلق مطعما شهيرا في الشرقية مخالفات صحية جسيمة تغلق مطعما شهيرا في الشرقية

 هليل الشمري (بقيق)

أغلقت أمانة الأحساء أمس مطعما شهيرا في إطار حملتها الرقابية المكثفة التي تقوم بها على المطاعم والبوفيهات والمطابخ بواسطة فرق من قسم صحة البيئة بوسط الهفوف بعد رصد مخالفات للاشتراطات الصحية والبيئية وعلقت الأمانة على بوابة المطعم لوحة الإغلاق والتعهد بالالتزام بنظافة المطعم، كما تم فرض غرامة مالية على صاحبه على خلفية المخالفات الكبيرة التي تضر بصحة وسلامة المستهلك.(عكاظ) رصدت بعدستها لوحات الأمانة على بوابة المطعم الرئيسية مساء أمس. وكانت أمانة الأحساء ممثلة في بلدياتها الفرعية أغلقت خلال الفترة الماضية عدداً من المطاعم الشهيرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وأكدت أنها ستعمل على تطبيق الإجراءات النظامية والمخالفات بحدها الأقصى تجاه أي مطعم مخالف حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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