الصالحي يوجه بسرعة تجهيز مبنى الطوارئ والإنعاش في مستشفى الخفجي

سعيد الباحص (الدمام)

حث مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح بن محمد الصالحي القائمين على مستشفى الخفجي العام بسرعة إنهاء إجراءات وتجهيز المبنى الجديد لقسم الطوارئ والعناية المركزة الذي يتم تجهيزه حاليا يتم تشغيله قريبا. وقال الدكتور الصالحي خلال جولة تفقدية صباح أمس الأول في مستشفى الخفجي العام إنه تم توجيه إدارة المستشفى ومساعدي المدير العام المرافقين له في الجولة بتثكيف الجهد المبذول في تسهيل إنهاء إجراءات احتياجات مبنى قسم الطوارئ والعناية المركزة وسرعة إنجازه ليتم استلامه وتشغيله، ليقدم خدماته للمرضى والمراجعين وتطوير العمل والكوادر وتهيئة أقسام المستشفى لخدمة المرضى.وتفقد الدكتور الصالحي خلال جولته في مستشفى الخفجي العام والمراكز الصحية بالمحافظة أقسام العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعناية المركزة وقسم وحدة الكلى والطوارئ، كما زار المرضى المنومين للاطمئنان على صحتهم وتلمس احتياجاتهم، وزار المبنى الجديد لقسم الطوارئ والعناية المركزة.وأكد الدكتورالصالحي أن مثل هذه الزيارات هي للتأكد من سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمرضى والمراجعين، ومساعدة العاملين في المستشفى من خلال تذليل العقبات التي قد تواجههم خلال أداء مهامهم، والعمل على سرعة حلها لتقديم خدمة صحية أفضل للمستفيدين.رافق الدكتور الصالحي خلال الجولة مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية المهندس سعود الشيخ، ومدير العلاقات العامة والتوعية الصحية خالد العصيمي.