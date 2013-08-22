إياك والعبث بـ«كاسيت» السيارة

شبان يروون تجاربهم في النجاة من الموت نزفا على الطريق

هليل الشمري (بقيق) طارق العتيبي أحد ضحايا حوادث السرعة في الطرق ينصح رفاقة من الشباب بعدم التعجل وضرورة التريث وعدم الاندفاع فالحياة غالية يجب الحفاظ عليها والصحة نعمة يجب التمسك بها والمدافعة عنها.يقول طارق إن السرعة كانت السبب الرئيس وراء تعرضه لحادث مأساوي أصابه بشلل كامل في جسده .. ويضيف أن سيارته المسرعة على الطريق اصطدمت بجمل سائب ويتذكر الحادث الأليم.تغيير الشرائطيقول: كنت أقود سيارتي الخاصة على الطرق السريع وأشغل نفسي بتغيير شرائط «الكاسيت» في مسجل السيارة وفي ثوان وجدت إبلا سائبة أمام سيارتي، حاولت تفاديها لكن سيارتي كانت أسرع من كل محاولاتي فاصطدمت بها. كان من الممكن تفادي ما حدث لكن لسرعة المركبة وانشغالي بالأشرطة حدث الارتطام المدوي وقذفتني الصدمة العنيفة وسط الطريق في الظلام الدامس وظللت مستلقيا لا أستطيع الحراك لا أدري إن كنت في وسط الطريق أو على جانبه فظللت أصرخ من شدة الألم كنت أخشى ان تدهسني الإبل السائبة وتمر فوق جسدي فكانت لحظات صعبة للغاية وكانت السيارات تمر بالقرب من الحادث ولم تتوقف لإنقاذي. وبعد مضي أكثر من ساعة توقف مجموعة من الشباب وأثناء حملي بسياراتهم تضاعفت الكسور في جسمي ما أقعدني في السرير لأكثر من 15 عاما وحالتي كما ترون يرثي لها أطوف بين أروقة المستشفيات والعمليات الجراحية .. وأنصح كل السائقين بعدم الانشغال بأشرطة الكاسيت أثناء القيادة حتي لا يحدث لهم ما حدث لي وعليهم القيادة بسرعة معقولة حفاظا على حياتهم.إياك والهاتفحمد راشد المري يروي حكايته ويقول: السرعة الزائدة غيرت مسار حياتي فبينما كنت أقود سيارتي بسرعة زائدة في أحد الشوارع اختلت عجلة القيادة في يدي ولم أستطع الدوران أمام أحد المنحنيات وحدثت الواقعة وأصبت بسببها بكسر في فقرات الرقبة سبب لي مشاكل صحية مستديمة. وينصح المري الشباب بعدم قيادة السيارات بالسرعة الزائدة لأن الحادث يقع في ثوان معدودة ومن ثم يفقد الشاب حياته أو يصاب بإعاقة دائمة تشل حركته وتجعله أسيرا في سرير المرض والشلل. وأضاف المري: إن الشباب للأسف يقودون مركباتهم بسرعة عالية للغاية ويعتقدون أن بإمكانهم التحكم في السيارة عند حدوث أي مشكلة طارئة وهذا اعتقاد خاطئ عند أغلبية السائقين فأي سائق لا يستطيع التحكم بالسيارة إذا قادها بأكثر من سرعة 120 كيلومترا في الساعة. مطالبا بتشديد العقوبة على مستخدمي الجوال أثناء القيادة واحتجاز أي مركبة مسرعة ومخالفة للأنظمة. مشيرا إلى أن التحدث في الجوال والسرعة الزائدة من أكثر الأسباب وراء وقوع حوادث الطرق.حياة جديدةالشاب محمد القحطاني واجه تجربة الموت وكان قريبا منه في حادث مروع ونجا بأعجوبة من مصير مجهول كاد يخطفه من الوجود لولا العناية الإلهية..يقول: خرجت من تجربة الموت المرير إلى التعلق برحمة الله في الحياة.. عندما تعرضت لحادثة كنت وقتها في نزهة أيام مطر العام الماضي برفقة أحد أصدقائي واقترح علي صديقي الذهاب إلى مكان كان يجرى فيه استعراض للتفحيط بالسيارات.. وكان السبب في ذهابي إلى هذا المكان هو الاستمتاع فقط بالمشاهدة وفي لحظات اصطدمت بي سيارة وتحطمت مركبتي تماما.. وكان معي صديقي الذي ارتطم رأسه في مقدمة السيارة ونزف كثيرا وبقي جزء من فروة رأسه على الزجاج وتوفي في المستشفي، وتم إسعافي لأسترد وعيي بعد ذلك على مأساة لم أكن أتوقعها وأصبت بكسور متفرقة في أنحاء جسمي وبقيت تلك اللحظات الصعبة عالقة في ذهني لأنني لن أذهب مرة ثانية إلى أماكن التفحيط، كما أن السيارة أداة قتل إذا أسيء استخدامها.بتر الأصابعأما تركي المنصوري فيرى أن الحياة كتبت له مجددا بعد تعرضه لحادث مأساوي عندما كان بصحبة أسرته في سيارة قرب شاطئ نصف القمر.. كانت الرحلة للتنزه ويروي: استأجرنا أحد الدبابات الخاصة للتأجير من عمالة آسيوية لا تحمل أي شيء من أدوات السلامة، وللأسف تعرض أخي إلى بتر خمس من أصابع يده بعد أن علقت ذراعه بجنزير الدباب.. هذا الحادث أصابنا بالذهول والألم أمام شيء كان يمكن تداركه بقليل من الحرص والتنبه ومحاسبة مؤجري الدبابات في الواجهة البحرية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads