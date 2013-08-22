الزنجبيل لمقاومة الغثيان أثناء الحمل

تساءلت قارئة "أشعر بدوخة وغثيان أثناء الحمل.. فكيف يمكننى تفادى ذلك؟".

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلاً: الشعور بدوخة أثناء الحمل قد يعانى منه عدد كبير من السيدات، وربما يكون ذلك بسبب عدم حصولها على القدر الكافى من التغذية الواجبة لها، وقد تتعرض الحامل لانخفاض ضغط الدم، وهذا قد يسبب لها الدوخة المستمرة، لذا لابد من الاهتمام بالتغذية السليمة المفيدة للجسم.

وتابع استشارى أمراض النساء والتوليد: أما عن انخفاض ضغط الدم فهذا قد يحدث بسبب زيادة حجم الرحم، فيضغط ذلك على الأوعية الدموية الكبيرة كالأورطى، لذا لابد من تجنب النوم على الظهر، ولمقاومة الغثيان الذى تتعرض له الحامل يمكن قبل مغادرة الفراش تناول بعض الأشياء الخفيفة كالتوست مع تجنب الأغذية الدسمة، ويمكن إضافة الزنجبيل لطعامك فهو مفيد فى مقاومة الغثيان مع عدم ملأ البطن بالطعام مع استبدال بعض الأطعمة اللينة التى قد تحصلين عليها بالأطعمة الجيدة الناشفة كالتوست وغيره، مع الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة والنوم مع الابتعاد عن الأماكن التى تزيد من عرقك، مع ضرورة الحرص على نظافة الجسم، لأن ذلك يجعلك دائماً فى حالة نشاط ويجنبك الكسل، مع ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة.