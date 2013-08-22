اكتشاف نظير لفيروس ميرس لدى خفاش فى السعودية

توصل العلماء إلى وجود فيروس ميرس الغامض فى خفاش فى السعودية، وقال فريق بحث دولى، إن فيروس الخفاش هو نظير دقيق لأول حالة إصابة بشرية معروفة لأعراض الجهاز الهضمى فى الشرق الأوسط.. وتم الحصول على العينة من على بعد بضعة أميال من منزل ذلك المريض.

غير أن الباحثين يقولون إن الفيروس يمكن أن يكون قد انتشر إلى الناس من خلال حيوانات أخرى.. ووردت مؤشرات على وجود فيروسات تشبه ميرس فى حيوانات أخرى من بينها الإبل.

ومنذ اكتشافه فى سبتمبر الماضى أصاب مرض الجهاز التنفسى ما يقارب مائة شخص، غالبيتهم فى السعودية والشرق الأوسط.. وتوفى نحو نصفهم.