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تخدير مريضة إيطالية بالسرطان بالتنويم المغناطيسى قبل خضوعها لجراحة

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تخدير مريضة إيطالية بالسرطان بالتنويم المغناطيسى قبل خضوعها لجراحة تخدير مريضة إيطالية بالسرطان بالتنويم المغناطيسى قبل خضوعها لجراحة

أشادت وسائل إعلام محلية اليوم، الخميس، بتجربة تخدير سيدة بالتنويم المغناطيسى قبل خضوعها لجراحة بعد إصابتها بسرطان الجلد.

وقد قام الطبيب إنريكو فيرو الأستاد بوحدة التخدير والرعاية المركزة فى جامعة فى بلدة بادوا بشمال إيطاليا بهذه العملية، واستغرقت عملية تخدير المريضة (42 عاما) عشر دقائق فى حين استمرت الجراحة 20 دقيقة.

وكتب فيرو فى مقالة حول التخدير فى دورية طبية "عندما تم إفاقة المريضة قالت إنها لم تشعر بألم وخرجت من المستشفى على الفور".

وأضاف "الحالة تؤكد كفاءة التنويم المغناطيسى وتوضح أنه قد يكون ذا قيمة كوسيلة وحيدة للتخدير فى حالات معينة".

وقال فيرو فى كلمة له فى إذاعة أر إيه إى بشأن التقنية التى استخدمها، "أنك تعمل على تركيز انتباه المريض على شىء واحد معين حتى تشتت انتباهه عن أى شىء آخر بما فى ذلك الألم".

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