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دراسة: الرجال أكثر عرضة للوفاة بسرطان الجلد بالمقارنة بالسيدات

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دراسة: الرجال أكثر عرضة للوفاة بسرطان الجلد بالمقارنة بالسيدات دراسة: الرجال أكثر عرضة للوفاة بسرطان الجلد بالمقارنة بالسيدات

تشير أحدث الدراسات الطبية إلى أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 70% للوفاة مبكرا متأثرين بإصابتهم بسرطان الجلد - أخطر أنواع الأورام السرطانية – بالمقارنة بالسيدات، وذلك على الرغم من تقارب معدلات الإصابة بالمرض اللعين بين الجنسين فى بريطانيا سنويا.

وتشير بيانات أبحاث السرطان فى بريطانيا إلى أن 3,4 بريطانى من بين كل 100 ألف يلقون حتفهم متأثرين بإصابتهم بأورام الجلد الخبيثة بالمقارنة بنحو بريطانيتين من بين كل 100 ألف سيدة بريطانية، وهو ما يعنى أنه من بين 6,200 ألف بريطانى يصاب بسرطان الجلد سنويا يلقى نحو 1,300 ألف حتفه متأثرا بالمرض فى مقابل إصابة 900 سيدة بريطانية من بين 6,600 ألف.

من ناحية أخرى، تكشف احتمالية الإصابة بالمرض إلى 17,2 رجل من بين كل 100 ألف بالمقارنة بنحو 17,3 سيدة، حيث شهدت معدلات الإصابة منذ السبعينيات زيادة ملحوظة بين الرجال بلغت 185 % بالمقارنة بنحو 55% للسيدات.

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