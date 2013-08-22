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هكذا أطلَّت Kim Kardashian بعد شهرين من ولادتها

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هكذا أطلَّت Kim Kardashian بعد شهرين من ولادتها هكذا أطلَّت Kim Kardashian بعد شهرين من ولادتها

تساءل الكثيرون إن كانت نجمة التِّلفاز الشَّهيرة Kim Kardashian ستعود لحالها السَّابق قبل الحمل، وقد انتظرنا طيلة شهرين اختفت فيهما النَّجمة عن الأضواء وعدسات المصوِّرين؛ لتحاول أن تفقد كلّ ذلك الوزن الذي اكتسبته في الفترة السَّابقة.
وفي يوم السبت الماضي، خرجت Kim Kardashian من عزلتها لحضور جنازة جد صديقها Kanye West، وكانت تحمل ابنتها حديثة الولادة بعد أن قامت بتغطيتها بالكامل.
هذه هي المرَّة الأولى التي تستعرض فيها النَّجمة جسمها بعد الولادة، إذ ارتدت فستانًا أسودًا قصيرًا مع جاكيت خفيف بنفس اللون، كما نسَّقت أزياءها مع حذاء بكعبٍ عالٍ ولون لحميّ محايد.
يُذكر أنَّ النَّجمة شوهدت قبل أيام بإطلالة يوميَّة لا تظهر الكثير، ويبدو أننا سنشاهدها كثيرًا في الأيام القادمة.

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سيدتي